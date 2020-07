A kórusolimpia bajnokai énekeltek Kiskunhalas főterén

Befejező előadásához érkezett szombaton a TérZene program Kiskunhalason.

A zárókoncerten az idén 75 éves pécsi Bartók Béla Férfikar tagjai énekeltek. A világ számos országában elkápráztatták már a közönséget, 2006-ban Kínában, majd 2008-ban Ausztriában, a kórusolimpián olimpiai bajnokok lettek.

A kórus 1945-ben alakult Pécsett, a háború miatt megszűnt pécsi kórusok tagjaiból, akik főként a helyi közlekedési vállalat dolgozóiból (villamosvezetők, kalauzok, gépkocsivezetők) tevődtek össze. Számos kulturális kapcsolat révén eljutottak Európa több városába is, és jó eredményeket értek el országos minősítő hangversenyeken. Ezután a fiatalos lendület kiváló irányt mutatott a kórusnak, új, modern művek bemutatói, külföldi utak, versenyek következtek, többek között az Egyesült Államokba, Kanadába, Spanyolországba, Angliába, Dél-Amerikába, Uruguayba, Brazíliába, Argentínába, Törökországba és Kínába.

A nemzetközi kórusversenyeken megnyert 32 díj mellett legnagyobb sikerüket 2006-ban Kínában és 2008-ban Ausztriában, Grazban aratták a 4. és az 5. kórusolimpián, ahol olimpiai bajnokok lettek. Ugyancsak 2006-ban megnyerték a IV. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny Nagydíját.

Szombat délután a TérZene program keretében érkeztek Kiskunhalas­ra, ahol a város főterén egy minikoncert keretében mutatkoztak be. Szintén a TérZene program keretében adott nagyszerű koncertet egy héttel korábban a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band. A zene, amit játszanak, eredetileg New Orleansban született, a stílus később sokfelé kedvelt lett a világon, napjainkban azonban már inkább rétegzenének számít, de így is nagyon sokan kedvelik.