A koronavírus-járvány miatt csak az otthonukban nótáznak

Ez az év a Kecskeméti Nótások Baráti Körének sem kedvez. Fellépéseik nincsenek, találkozókat alig tudtak tartani. A nóta szeretete azonban mindenkinél nagyon erős, így ha közönség előtt nem is, otthon, családi körben, ha kedvük tartja, dalra fakadnak.

Az aranykoszorús nótaénekes, Kovács János 2008-ban alapította meg a Kecskeméti Nótások Baráti Körét, melynek népszerűsége töretlen. A tagok között vannak arany- és ezüstkoszorús énekesek egyaránt.

Kovács János vallja: a nótákat mindenkinek írták, így minden nótaszerető ember büszkén és kedvére énekelheti.

– Nehéz ez az esztendő mindenki számára. A nótázáshoz megvan a kedvünk, de sokakat már idegileg visel meg a járványhelyzet. Utoljára, nagy létszámban a nőnapi bulin találkoztunk, azóta alig. Telefonon azonban folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot. Próbákat március óta nem tartottunk. Nyáron a szabadban volt egy-két baráti találkozónk, de csak kis létszámmal. Néhány hete Solti Károly- és Gál Gabriella-emlékestet rendeztünk, mely jól sikerült, de lényegesen kisebb részvétellel zajlott, érthető módon. Valamennyien nagyon várjuk már, hogy ismét normál körülmények között nótázhassunk, színpadra léphessünk – jegyezte meg Kovács János. Az elmúlt időszakban sajnos több meghívást le kellett mondanunk a kialakult járványhelyzet miatt.

A körnek fellépései nem voltak az elmúlt hónapokban, és nagyon úgy tűnik, a hagyományos adventi nótaestet sem tartják meg.

Az idei évben azért jó hírt is kapott a baráti kör. Mint megtudtuk, a háttérben zajlik a jövő év tervezése, több pályázatot is benyújtottak működési és szakmai költségekre.

– Nagy örömünkre a szakmai programok lebonyolításához támogatást nyertünk a Városi Szociális Közalapítványtól Nótával a kecskeméti közösségért címen, melyből jövőre több szabadtéri és zárt térben megrendezett műsort szervezhetünk meg – mondta Kovács János.

A magyar nóta elsősorban az idősebbek körében hódít, de a fiatalabb generációból is vannak, akik nyitottak rá. A régi, kevésbé ismert nótákat az idősebb generáció kedveli, a divatosabb, nagyobb közönséget megmozgató nótákat viszont a fiatalok is szívesen hallgatják, éneklik. – Körünknek van egy új tagja, a 18 éves Sümegi Bálint, aki nagyon jól érzi magát közöttünk, és remekül énekel. Nagyszülei nyomdokain halad, akik szintén nagyon szeretnek nótázni. Az ő példája is mutatja, a nótákat nem csak a mi generációnk szereti, énekli – jegyezte meg Kovács János.

Minden nótaszerető embert örömmel fogadnak, a kör nyitott. Van, aki színpadra lép, de többen csak pártoló és támogató tagok. – Csapatunk nagyon összetartó. A legtöbben kecskemétiek vagyunk, de néhányan a megye más településeiről járnak át hozzánk, vagy éppen náluk vendégeskedünk. Nem mindenki lép színpadra, de a háttérmunkából, a szervezésekből aktívan kiveszik részüket. Közülük emelném ki páromat, Ország Ilonát, valamint Turú Gyulánét, Zilahi Saroltát, Drozdik Lászlót és párját – mondta.

Hagyományosan minden évben ősszel tartják meg az országos minősítő versenyeket, melyen több alkalommal képviselték már énekesek a Kecskeméti Nótások Baráti Körét. Idén ez kimaradt.

– A járvány miatt senki nem minősíttette magát. Ráadásul, akik aranykoszorúsak, azoknak már nincs feljebb, az ezüstkoszorúsaink pedig egyelőre nem merték vállalni a vírushelyzet miatt. Nekünk egyébként is a nóta szeretete a fontos – fogalmazott Kovács János, majd végül megjegyezte, nagy örömmel vették tudomásul, hogy újjá­alakult a Nótaénekesek és Nótások Országos Szervezete, mely egy biztos pontot jelent számukra is.