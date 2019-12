A könyvtárban mutatkozott be a Mezei Virágok Népdalkör

A régió népdalait őrző és feldolgozó Mezei Virágok Népdalkör mutatkozott be a Tomori Pál Városi Könyvtár Kalocsai Kincsesláda-sorozatának idei utolsó előadásán. A javarészt idősekből álló csoport több mint egy évtizede szerves része a helyi kulturális életnek.

– Népi iparművészek és kézművesek, népművészetet kedvelő pedagógusok a tagjaink. Főleg kalocsai és Kalocsa környéki népdalokat választunk, vagy olykor egyes tájegységek, esetleg más népek dalait. Mintegy 17-18 dalcsokrunk van, köztük komplett karácsonyi műsor is; ezeket váltakozva énekeljük a fellépéseken – vázolta tevékenységüket a népdalkör vezetője, Vén Ferencné Szabadi Magdolna nyugalmazott ének-zene tanár.

– Mi gondozzuk tulajdonképpen a Cserey-féle kalocsai dalgyűjteményt (Cserey József, majd Bencze Károlyné által szerkesztett népdalgyűjtemény, „Kalocsai kertek alatt…” címmel – a szerző), így sokszor ebből a kötetből választunk. Meg kell említeni, hogy valószínűleg az utolsó korosztály vagyunk, akik a szüleiktől, nagyszüleiktől népdalokat tanultak. Az új generációk ezeket már nem ismerik. Pont ezért fel is szoktuk őket újítani, majd beillesztjük a különböző dalcsokrainkba – magyarázta.

A Mezei Virágok tagsága az évek alatt többször cserélődött, családi vagy egészségügyi okokból, idézte fel, hozzátéve: időnként fiatalabb tagok is belépnek a karba, ami nagyon üdítő dolog, annak ismeretében, hogy az énekesek javarészt 60-80 évesek. A lelkes idősek fontos értékeket őriznek: nélkülük könnyen feledésbe merülnének a kalocsai népi énekek, mivel a városban egyedüli népdalkörként adják elő vagy dolgozzák fel őket.

– A Kalocsa Népművészetéért Alapítvánnyal közösen mi szervezzük a kétévente megrendezésre kerülő Cserey József Népdalkör Találkozót. Erre az eseményre mindig olyan népdalköröket hívunk meg, amelyek megtisztelnek azzal, hogy várnak minket a saját találkozóikra – mondta Vénné. – Mélykútra, Jánoshalmára, Madarasra, Rémre és még sorolhatnám hány helyre járunk, így ezeket a csoportokat szoktuk visszahívni. Ez kiemelt feladatunk – hangsúlyozta.

A rendes éves rendezvények mellett, amelyekre a kulturális központ várja őket (pl. idősek hónapja, Karácsonyi Forgatag stb.), rendszeresen meglátogatják műsoraikkal a szociális otthonokat. Ezekben az intézményekben már kifejezetten várt programmá váltak az alkalomszerű fellépéseik. Decemberben, az ünnepek alatt is időseket vagy elesetteket szórakoztatnak, többek között a Bem apó utcai szociális otthonban és a Sorsok Házában, illetve ők adják a karácsonyi műsort az utolsó foktői adventi gyertyagyújtáson is.

– Aktívan részt veszünk a város kulturális életében, illetve az olyan népünnepélyeken is, mint a Kalocsai Paprikafesztivál vagy a Duna Menti Folklórfesztivál – sorolta a rendszeres megjelenéseket, érdekességképpen hozzátéve, hogy az Orosz Információs és Kulturális Központ közelmúltbeli rendezvényén még orosz népdalokat is előadtak a közönségnek, sokoldalúságuk újabb bizonyítékaként. Olyan, tőlük idegen műfajú rendezvényeken is jól megállták már a helyüket, mint a Kalocsai Fúvószenekari Egyesület Nem csak a húszéveseké a világ című koncertje, amelynek vendégelőadói voltak.

Abszolút céljuk egyébként az, hogy „az ősöktől örökölt” népdalokat köztudatban tartsák, és ha egy módjuk van rá, akkor bemutassák, átadják azokat a fiatalabb korosztályoknak. Ez nem könnyű feladat, szemléltette, mivel „Kalocsán az utóbbi időben új reneszánszát éli a tánc”, és a népszerűvé vált csoportok el is szívják a folklór iránt érdeklődő ifjakat a kifejezetten éneklésre berendezkedett együttestől. A jelenleg 16 fős csoport minden szerdán próbál a könyvtár épületében – itt lehet megnézni őket és csatlakozni hozzájuk.