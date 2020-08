A költőről és múzsájáról is megemlékeztek Kiskőrösön

A legismertebb magyar költő halálának 171. évfordulójára emlékeztek Kiskőrösön. A szülőház kertjében kiváló művészek játékában elevenedett meg Petőfi Sándor és Szendrey Júlia romantikus házassága. Júlia nem csak méltó társa volt a költőnek, de egyben a modern kori nő magyar úttörője is volt.

Pénteken volt 171 éve, hogy Petőfi Sándor, a legismertebb magyar költő eltűnt a segesvári csatatéren. Holttestét sosem találták meg. Kiskőrösön évek óta megemlékeznek erről a napról a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban. A város szülöttjének családi háza kertjében előbb Domonyi László polgármester köszöntötte a közel száz érdeklődőt, majd a „Feleségek felesége” címmel másfél órás jelmezes versszínházi előadást élvezhetett a közönség. Tallián Mariann és a férje, Lázár Balázs színészek formálták meg a legendás XIX. századi házaspár alakját a korabeli levelek versek visszaemlékezések felolvasása, bemutatása során. A művészeket az 1840-es évek társasági zenéjét felelevenítő Csörsz Rumen István kísérte. A 34 fokos meleg ellenére a kiváló előadás lekötötte a nézőket. Mindez köszönhető annak az aurának, amely a szülőház, a rendben tartott kert, az ott 158 éve felállított Petőfi-szobor látványa és a kiváló előadás összképe alapján volt érezhető.

A költőt idehaza szinte mindenki ismeri, a szerelmes líráját nagyon sok műfordító tette közzé a világ nyelvein. Szendrey Júlia alakja, aki Petőfi Sándor a múzsája volt, azonban a költő zseni árnyékában maradt. Ez talán annak is köszönhető, hogy alig 22 évesen maradt egyedül Petőfi fiával, Zoltánnal, és nem vállalta fel a nemzet özvegye szerepet. Férjhez ment a költő halála utáni évben, de a házassága a korábbihoz képest csapnivalóan rosszul sikerült, annak ellenére, hogy több gyermeke is született. Majd 39 évesen daganat okozta a halálát. A hazai közönség sokáig neheztelt rá, mert a tőle elvárt özvegyi szerepkört nem vállalta fel akkor, amikor a levert forradalom és szabadságharc mindennapos szóbeszéd volt szinte minden hazai településen. Kiskőrösön 34 éve avatták fel a Júlia szobrát, aki mint a múzsa, nem pedig az özvegy szerepkört fel nem vállaló személy maradt meg inkább a helyi közönség emlékezetben.

A „Feleségek felesége” produkció különlegességét az adta, hogy bár Petőfi Sándor ismert lírai művei és útilevelei elhangoztak, az írói tehetséggel rendelkező hitves, Júlia jól megfogalmazott kerek levelei, naplórészletei is tolmácsolásra kerültek. A néző azonnal érezhette, hogy Petőfi nem ok nélkül udvarolt a fiatal lánynak. Júlia ugyanis szellemi társa volt a költőnek. Talán nem mindenki tudja, hogy a hitves, a férje eltűnése utáni években fordította a dán Hans Christian Andersen történeteit, meséit. Két éve ennek köszönhetően Koppenhágában is szobrot kapott Szendrey Júlia. A műsorban elhangoztak még Júlia saját, egykorú dallamokra írt műdalai, Petőfi énekelt versei (többek között Arany János megzenésítésében). A produkció a kort megidéző látványvilágban bemutatta azt a nőt, aki nem csak a költőóriás méltó párja volt, de egyben a modern kori nő magyar úttörője is volt.