A kecskeméti színház is csatlakozott a versmondó kihíváshoz

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is csatlakozott az ország több színházában már teljesített #TársulatiVersmondásKihívás-hoz.

A színházak nem hagyják kultúra nélkül a közönséget a járványhelyzet idején sem. Folyamatosan kapunk különböző online tartalmakat, de komplett előadások megtekintésére is van lehetőségünk. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is kitesz magáért, hiszen minden kedden megajándékozzák a nézőket egy újabb előadás-közvetítéssel, de válogatásaikkal kedveznek az érettségizőknek és a gyerekeknek is. Különleges évadbejelentő videókkal szórakoztatnak, de az emlékezetes, humoros történeteiket is elmesélik a kecskeméti színészek.

A színház most egy különleges kihíváshoz csatlakozott, melyet az ország több pontján, különböző színházak művészei is teljesítettek már. A #TársulatiVersmondásKihívás hashtaggel fellelhető kitaláció ötletgazdája a tatabányai Jászai Mari Színház, akikhez csatlakozva, a kecskeméti színház is a Színházi Szolidaritási Alap Alapítványra szeretné felhívni a figyelmet. Az alapítványhoz befolyt adománnyal a Csokonai Nemzeti Színház munkatársait igyekeznek támogatni, akiknek megélhetése a veszélyhelyzet ideje alatt nehezebbé vált.

A kihívás lényege, hogy a színház művészei egy választott verset (vagy verseket) mondjanak el úgy, hogy annak minden verszakát, sorát, bekezdését különböző művész szavalja. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is elkészítette tehát saját vers-videóját, melyet kedden közzé is tettek Facebook oldalukon. A poszt elárulja, hogy a kihívást a debreceni Csokonai Színháztól kapták. A versmondásban nem csak a kecskeméti színészek, hanem Cseke Péter igazgató úr osztálya, a Kaposvári Egyetem negyedéves színészhallgatói is részt vettek.

A színház ezekkel a szavakkal köszöntötte a poszt mellett kedves és kitartó nézőit: „Igyekeztünk a választott versekkel egy kis derűt sugározni kedves nézőinknek, hogy ebben a nehéz időszakban is szeretettel gondoljanak ránk a mihamarabbi viszontlátás reményében. Ugyanakkor tisztelegni is szerettünk volna csodálatos magyar nyelvünk előtt, hiszen az elmúlt időszak távolságában országokon átívelő erejével kötött össze családokat, és az online térben a nézőkkel minket.”

Természetesen a kecskeméti színház sem szerette volna megszakítani ezt a remek sorozatot, így versmondásra ösztönzi, és kihívja a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeit.

Támogatás

Színházi Szolidaritási Alap Alapítvány

MKB 10300002-13180023-00014900

IBAN: HU51 1030 0002 1318 0023 0001 4900