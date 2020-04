A kecskeméti könyvtár most sem hagyja magára olvasóit

Kifestők, mondó­kázós videók, online játékok és természetismereti előadások várják ezekben a napokban az érdeklődőket a Katona József Könyvtár virtuális terében, a www.bacstudastar.hu weboldalon.

A járványügyi korlátozások miatt az intézmény személyes látogatókat nem fogadhat, de nem hagyja magára az olvasókat. A személyes részvételt igénylő események helyett online szolgáltatásokkal, programokkal segíti a tartalmas kikapcsolódást, tanulást. Minden korosztály számára érdekes és izgalmas feladatokat, programokat kínál.

Koleszár Márta, a könyvtár munkatársa elmondta: az intézményben évek óta népszerű a csütörtökönkénti Babahancurka, melyet az anyukák már néhány hónapos babával is látogathatnak. A járványügyi helyzetben a Babahancurka helyett interneten elérhető videófoglalkozást készítenek és ajánlanak, melyek segítségével az anyukák és gyermekeik otthonukban továbbra is élvezhetik a mondókázást, a höcögtetőket, gyerekdalokat. Emellett a könyvtár honlapján a gyermekvilág fülre kattintva mondókákat, meséket is találnak az anyukák, és olyan gyermekeknek szóló honlapokat, ahol a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez kapnak ötleteket, a barkácsolástól a zenén át a különböző játékokig.

Az óvodások és kisiskolások a honlapon többféle színező közül választhatnak, Pásztohy Panka és Nagy-Bán Kitti grafikusok, valamint a Móra Ferenc Könyvkiadó támogatásával. Így a kedvenc mesehősök napról napra megjelenhetnek a gyerekszobákban, mint például a Kisvakond, a Sicc, a Babar család vagy éppen a Tesz-Vesz város lakói.

Az iskolásokat játékra invitálja a könyvtár. A jó megfejtők között nyereményeket sorsolnak ki a játékok végén, amelyekhez folyamatosan lehet kapcsolódni. Hagyományosan tavasszal, az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat keretében több internetes játékot is szerveznek, melyek idén sem maradnak el. Az Írjuk jól! kéthetente megújuló, 3. osztálytól játszható fejtörői mindig más-más témakörhöz kapcsolódnak.

Az Olvasó Nyuli irodalmi játék Szabó Magda mesehőséről, Tündérország nyolcszemű könyvtárosáról kapta a címét, s mindig egy-egy meseíróhoz vagy ifjúsági szerzőhöz kapcsolódik. A Cseppecske, a Csepptől az óceánig, majd az ezeket váltó Zöldfülűek természetismereti játékok kicsit próbálják pótolni a tavaszi kirándulásokat, természetjárásokat.

Az új technológiák iránt nyitott felnőtteknek készültek el a 3D nyomtatást bemutató, illetve a robotok világába bepillantást nyújtó kisfilmek. Ugyancsak sokaknak lehet hasznos az Ügyfélkapu szolgáltatásaihoz gyakorlati segítséget nyújtó információs anyagok.

Évek óta nagyon népszerű a lakosság körében a könyvtár Nem középiskolás fokon… című ismeretterjesztő sorozata. Ezt sem kell nélkülözni ezekben a napokban, hiszen elérhetők a tavaszi történelmi és természettudományi előadások online változatai a honlapon. Érdemes rendszeresen rákattintani a könyvtár honlapjára, ahol folyamatosan frissül a tartalom.

A könyvtár honlapján adott a lehetőség a kikölcsönzött könyvek meghosszabbítására, vagy 9 és 17 óra között a 76/500-563-as telefonszámon is kérhető a határidők hosszabbítása. A késedelmi díj felszámítását a könyvtár zárvatartási ideje alatt szüneteltetik.