A bolyais diákszínjátszók ismét színpadra álltak

Az online oktatás sem akadályozta meg, hogy a bolyais diákok újabb színdarabot vigyenek színpadra. Répási Angéla tanárnő és a tanulók a napokban mutatták be nagy sikerrel Daniel Keyes Virágot Algernonnak című művét az iskola aulájában.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A Bolyai János Gimnáziumban hosszú évekre tekint vissza a színjátszó csoport története. Eddig vidám darabokat, musicaleket vittek színre a tanulók, most először egy komoly mondanivalójút adtak elő, Daniel Keyes Virágot Algernonnak című művét. A színjátszókat Répási Angéla tanárnő, drámapedagógus vezeti, ő maga írja át a forgatókönyveket és rendezi a darabokat. Ebben a tanévben minden eddiginél nehezebb körülmények között kellett csapatával dolgoznia, hogy sikerüljön összehozniuk élőben színdarabjukat.

– Az online oktatás mellett a karantén is nehezítette a munkánkat – összegezte Répási Angéla, majd részleteiben is kitért a rendhagyó próbákra. – Ahhoz, hogy a darabjaink minden tekintetben színvonalasak legyenek, pluszforrásokra van szükségünk, ezért a Nemzeti Tehetség Programhoz pályázatokat nyújtunk be. Ebben a tanévben is nyertünk. Az élet azonban úgy hozta, hogy át kellett állni online oktatásra, így a karácsonyi műsor online formában valósult meg. A pandémiás helyzetből adódóan online tudtuk elkezdeni ezt a darabot is. Régi vágyam volt, hogy Daniel Keyes Virágot Algernonnak című művét színpadra állítsam. Tudtam, hogy nem könnyű darab, de bíztam a csoportomban – idézte fel a tanárnő.

A szereplők a négy évfolyamról kerültek ki. Voltak közöttük teljesen kezdők és már gyakorlott színjátszók is.

– Mivel a jelenlegi 9. évfolyamon kívül mindenhol tartottam drámaórákat, így jól ismertem a tanulók képességeit, színjátszó ambícióit. A 9. osztályosokat pedig a gólyanapokon térképeztem fel, tudtam, kit szeretnék felkérni egy-egy szerepre. Összesen 20 szereplőt választottam ki a darabhoz – mondta.

A próbák az online oktatás miatt a digitális térben zajlottak, később lehetőség adódott kisebb létszámú találkozásokra, majd a nyitással a közös próbákra, mely utóbbiak nagyban elősegítették a munka hatékonyságát. Különösen a tánckoreográfiáknál, hiszen ahhoz hosszú távon elengedhetetlen volt a személyes találkozás. A táncokat Varga Botond profi táncos, táncművész, a gimnázium munkatársa tanította be. Az utolsó próbákra a pályázat programján belül Sirkó László, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze, örökös tagja kétszer is ellátogatott és szakmailag segítette a munkát.

– Először is arra törekedtem, hogy a diákok megismerjék Daniel Keyes Virágot Algernonnak című művét. Elolvasták, és többször közösen olvastunk fel belőle. Fontos volt, hogy megértsék a mű mondanivalóját. Az olvasópróbák jól haladtak, a tanórákhoz hasonlóan meetszobákban jöttünk össze az online térben.

Meglepően jók és hatékonyak voltak a kamerák előtti találkozásaink, még a színpadi kellékek elhelyezését is eközben terveztük meg

– tette hozzá a tanárnő.

A darabot eredetileg pedagógusnapon mutatták volna be, de az élet ismét közbeszólt. Több diák került a vírus miatt karanténba, így két héttel csúszott a bemutató.

– Mivel az időpont a tanév utolsó napjaira esett, így nyitottunk a szélesebb közönség felé, és már nemcsak a pedagógusoknak, hanem diákjainknak és azok hozzátartozóinak közösen mutattuk be a darabot.

A premier nagyon jól sikerült, bízunk abban, hogy ősszel több helyen is előadhatjuk majd.

Örülök, hogy e darab színrevitele mellett döntöttem, mert általa a diákoknak nemcsak az irodalmi tudása bővült, de fejlődött a személyisége is. Sokat tanultak a barátságról, a szerelemről, és nőtt az érzelmi intelligenciájuk, mely a mai világban rendkívül előnyös. Ráadásul a közönség is nagyon jól fogadta. Felemelő érzés volt, hogy sikerült játékunkkal átadni nekik azt az érzelmi töltetet, azt a lelki üzenetet, mely a mű mondanivalója és a mai korban is tökéletesen időtálló – mondta végül a tanárnő.