A kécskei Sánta László hiánypótló könyvet írt a hazai undergroundról

Bár ebben az évben a járvány miatt elmaradt az Alpárfeszt, a közönségnek mégsem kell teljesen nélkülöznie a fellépő zenekarokat. Nemrégiben ugyanis hiánypótló jelleggel megjelent Sánta László Alpárfeszt Underground című könyve, amely bepillantás nyújt ebbe a különleges zenei világba.

A könyv bevezetőjében a tiszakécskei szerző arról ír, hogy aki a könyvet elolvassa, az minden bizonnyal elmerült már a magyar underground egyedi világában, akár a színpadon, akár a színpad előtt tombolva. De aki lemaradt erről az élményről, annak is érdekes lehet a könyv, mert bepillantást nyerhet egy olyan világba, ahol megtalálhatja a szabadság, az összetartozás élményét, a kulturális küldetést, a közös alkotás örömét, ahol az ifjúkori álmok valósággá váltak.

Hírportálunk érdeklődésére Sánta László a könyv születésének körülményeiről is beszámolt. Elmondta, néhány évvel ezelőtt a tiszakécskei Arany János Művelődési Központban középiskolásoknak egy klubot indított, ahol az underground zenével foglalkoztak. Főként rock- és metálzene vitte a prímet. Vendégük volt többek között: Apey & the Pea, Don Gatto, Burning Full Thorotte, Horváth István Pityesz, az Ektomorf együttesből Zahorán Csaba.

Sánta Lászlótól azt is megtudtuk, nemcsak szervezőként, de zenészként is részt vett ezeken a klubesteken. Testvérével, Zoltánnal egy zenekarban játszottak. Zoltán ma is aktívan zenél és több együttesnek is tagja, valamint egyik főszervezője az Alpárfesztnek. Az underground fesztivál olyan emlékezetes maradt László számára, hogy a fejébe vette, könyvet ír róla. A könyv megírására jó lehetőséget biztosított neki a koronavírus miatti leállás.

– Először úgy gondoltam, hogy a magyar underground­ról írok egy könyvet, de az összes zenekart egy kötetben nem tudtam volna bemutatni, ezért döntöttünk úgy a testvéremmel, hogy azokról írok, akik felléptek már az Alpárfeszten. A könyvben külön fejezetek vannak a zenekarokról, a végén pedig az Alpárfeszt Crew tagjaival készítettem hosszabb interjút arról, hogyan élték meg az elmúlt hat évet – részletezte Sánta László, aki azt is elmondta, amennyiben az Alpárfeszt folytatódik, a könyvet is folytatni szeretné.