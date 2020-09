A katolikus kántor-karnagy hisz a zene gyógyító erejében

Babenyecz László a duna­vecsei zenei élet egyik kiemelkedő alakja. A római katolikus kántor-karnagy, a solti katolikus templom állandó orgonistája, a Danubia Vox Vegyeskar megalakítója, vezetője az ének-zene tanítást tartja legfontosabb célkitűzé­sének.

A mélykúti származású Babenyecz László kisgyermekkora óta vonzódik a zenéhez. Az alapokat nagyapjától sajátította el, aki ének-zene szakos tanár volt. Az óvodás korú fiúcska hamarabb tudott kottát olvasni, mint írni-­olvasni.

– Nagyapám leültetett a zongora elé, dúdolt egy dallamot nekem, amit le kellett szolmizálnom, majd lejátszanom a hangszeren. Gyorsan tanultam, alsó tagozatosként már a helyi fúvószenekar tagja voltam. Természetesen a zongora sem szorult háttérbe, mi több, tangóharmonikázni is megtanultam. Szüleim úgy gondolták, hogy „rendes” szakmát is kell szerezzek, így középiskolai tanulmányaimat a bajai faipari technikumban kezdtem és lett belőlem bútorasztalos. Közben elvégeztem a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye Szent Cecília kántorképzőjét, mesterem Leányfalusi Vilmos, a kalocsai főszékesegyház orgonistája volt – emlékezett vissza Babenyecz László.

A fiatalember még be sem fejezte zenei tanulmányait, már hétvégente kántorkodott a mélykúti katolikus templomban.

– Nemcsak az egyházi, a világi zene is érdekelt, így lemezlovasként is kipróbáltam magam. Ez idő tájt kezdtem koncertezni, ekkor még csak néhány orgonadarabot mertem bevállalni. Karvezetője lettem a mélykúti egyházi kórusnak, később Kecskeméten, Pécsszabolcson, Kiskunfélegyházán kántorkodtam. Az élet úgy hozta, hogy 2007-ben pályát kellett váltanom, a zene, ha csak hobbi­szinten is, fontos része maradt életemnek. Nyolc éve kerültem Dunavecsére és lettem mellékállásban a helyi katolikus templom kántora. Két évvel később létrehoztam a Danubia Vox Vegyeskart – sorolta életének legfontosabb állomásait a karnagy.

Babenyecz László a mai napig nem hagyott fel az orgonálással, átlagosan évi egy-két önálló koncertet vállal. A Dunavecsén élő muzsikus mindemellett az Érsekcsanádi Összhang Kórusban tevékenykedik zongoristaként, alkalmanként a környékbeli kórusokat is kíséri.

– A Duna Énekhangjai, vagyis a Danubia Vox Vegyeskar 2014 márciusában kezdte meg működését. Kezdetben egyszólamú templomi énekeket adtunk elő, majd kánonokkal, húsvéti darabokkal, vegyes kari művekkel bővült a repertoárunk. Ma már felerészben egyházi, felerészben világi műveket énekelünk. Fellépünk liturgikus eseményeken, főleg a környékbeli templomokban, de már külföldön is megfordultunk. Bemutatkoztunk a felvidéki Szőgyénben, majd Prágában a kint élő magyar közösség meghívására énekeltünk a templomban illetve a közösségi házban – fogalmazott a karnagy.Babenyecz László zenét szeretne tanítani, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógusképző Karának tanító szakára jár. A diploma megszerzése után mesterképzés keretében szeretne ének-zene tanárként is végezni, majd elhelyezkedni.

– Számtalan dolgot szeretnék a közeljövőben megvalósítani. Orgonistaként újabb hazai és külföldi településeken bemutatkozni. Karvezetőként szeretném elérni, hogy a dunavecsei Danubia Vox Vegyeskar minősítést szerezzen. A legfontosabb számomra a zene tanítása, megszerettetése, amit küldetésemnek tekintek. A tudást koncertjeimen is megpróbálom átadni, illetve ennek jegyében indítottunk zenei ismeretterjesztő előadás-sorozatot a vecsei könyvtárban. Idén, tavaszi felkérésnek eleget téve, elvállaltam a Paks Városi Vegyes Kar szakmai vezetését is, mely Pro Urbe, valamint Fesztivál díjjal kitüntetett kórus. Hiszek a zene gyógyító erejében és jótékony hatásaiban, amit jó lenne, ha minél többen megtapasztalhatnának – hangsúlyozta Babenyecz László.

A Danubia Vox Vegyeskar aktív részese a város zenei életének. Az aradi vértanúk emléknapját teljes egészében ők rendezik, amelyet főként magyar szerzők műveiből álló zenei esttel fejeznek be. Saját zenei csatornájuk van, ahová rendszeresen feltöltik koncertfelvételeiket.