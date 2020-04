A karanténban töltött napokon is gyógyír lehet az irodalom

Összefogásra, szeretetre és a szabályok betartására ösztönzi költőtársait Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke, Pilinszky-díjas poéta. A karantén egyik nagy előnyét abban látja, hogy több vers születhet.

– Hogyan működik a járvány idején a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Kör?

– A bezártság nem jelenti azt, hogy elzárkózunk egymástól. Igazodva a helyzethez, mi is átalakítottuk a kör életét. Bár nincsenek rendezvényeink, de a kapcsolattartásunk aktív, ehhez én ragaszkodom is. Telefonon és interneten tartjuk a kapcsolatot. Megkérdezzük egymást, hogyan telnek napjai, mi az, amin éppen dolgozik, felolvassuk vagy leírjuk egymásnak új verseinket.

– Hogyan bírják a karantént?

– A tagok jó része elmúlt 65 éves, így mi otthon töltjük napjainkat. Én magam a március 8-ai, nőnapi irodalmi rendezvényünk óta nem tettem ki a lábamat. Átalakultak a mindennapjaim, olyan dolgokra jut időm, amire korábban nem. Dolgozom az Életművemen, már nyolc új verset írtam, sokat olvasok, és persze mindezt fűszerezem egy kis kerti munkával. Hozzám hasonlóan a társaim is több időt fordítanak az irodalomra, az írásra.

– A karanténban született versek­nek lett külön fóruma?

– Most dolgozunk azon, hogy Verssel a vírus ellen címmel egy közös platformot létrehozzunk az interneten, ahova minden tag felteheti írásait, és a közönséggel is megoszthatjuk. Ehhez a napokban írtam meg egy versbe öntött gondolatébresztő felhívást, melyben a szeretetet, az odafigyelést, a kitartást és persze a szabályok betartását hangsúlyozom lírikus eszközökkel. A közösségi fórummal nem titkolt célunk, hogy mindenkiben tartsuk a lelket, pozitív gondolatokkal segítsük egymást a nehéz hétköznapokban.

– Minden idős tag internetezik?

– Nem, de nekik segítünk. Beolvassák nekünk a verset, mi leírjuk. Mindenkinek teret adunk a verse publikálására.

– Ön szerint az irodalom szeretete segíthet a pozitív életszemlélet megtartásában?

– Vallom, hogy nem szabad félnünk a vírusjárványtól, de fontos, hogy betartsuk az előírásokat, és lekössük magunkat olyan dolgokkal, melyek pozitív gondolatokat ébresztenek bennünk, építő jellegűek, mint például a versírás vagy -olvasás. Az irodalom gyógyír lehet sokaknak.

– Hogyan látja: a gyerekek is fogékonyak most az irodalomra?

– Mindenképpen. Örömmel olvastam, hogy a diákokat megszólító városi szavalóversenyt is megtartják online formában, mivel van rá igény. Ez is mutatja, hogy a mai fiatalok igenis nyitottak az irodalmi értékekre. Jó ötletnek tartanám továbbá, ha a Kecskeméti Televízióban a könyvtár által minden évben megrendezett Meseország mesemondóinak meséi mellett gyermekverseket is leadnának színészek tolmácsolásában a járvány idején. Nekem és költőtársaimnak is nagyon sok szép gyermekverse íródott az elmúlt években, például a tavaly elhunyt Nagy L. Évának és Antalfy Istvánnak.

– Említette, hogy dolgozik az Életművén. Mikorra várható a megjelenése?

– Az év elején ünnepeltem meg a 76. születésnapomat, szerencsére egészségileg jól vagyok. Eddig úgy gondoltam, van még rá időm, hogy elkészítsem, de most a járvány ráébresztett, nem biztos. Így a karanténban töltött napok jó részét az Életművemre fordítom. Első körben ezerötszáz verset választottam ki, melyből nagyjából ezer fér majd bele. Úgy tervezem, hogy egy-két éven belül megjelenik, de legkésőbb a 80. születésnapom előtt. Ez lesz az én Hattyúdalom, munkásságom méltó megkoronázása. A szó pozitív értelmében.