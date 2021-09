Kalocsai táncosok léptek fel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson

Dél-Magyarország néptáncosait képviselték a kalocsai hagyományőrzők a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, a nagyszabású vallási rendezvénysorozat megnyitóján. Nem is jönnek haza a pápai miséig, mivel addig a népi kézművesmesterségeket népszerűsítik a Szent István téren.

A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület is szerepet kapott a Hősök terén vasárnap, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megnyitóján. Az ország különböző pontjairól érkezett népi együttesekkel együtt pénteken és szombaton kétnapos próbafolyamon vettek részt, majd a vasárnapi gála részeként színpadra léptek. A szerepük ezzel nem ért véget, hiszen a világraszóló vallási programsorozat alatt kézművespavilont is üzemeltetnek, a Szent István-bazilika előtti téren, ahol többek között a hungarikumokat mutatják be a találkozó jó eséllyel több százezer fős közönségének.

– Mintegy szimbolizálva a négy égtájat: északról, délről, keletről és nyugatról érkezett egy-egy tánccsoport, tehát mi, kalocsaiak a déli országrészt képviseljük – mondta a baon.hu-nak adott nyilatkozatában az egyesületvezető. Dr. Kovács Istvánné Sztakó Éva elárulta, a szervezők kifejezetten azt a koreográfiát rendelték meg tőlük, amit néhány héttel korábban a Művészetek Palotájában mutattak be, egy promóciós célú kisfilm felvétele során. Itt a Nemzeti Táncszínház és a Bartók Táncszínház profi társulatának műsorában működtek közre egy-egy koreográ­fiával, és ugyanezt mutatták be az eucharisztikus találkozó megnyitóünnepélyén.

– A néphagyomány és a vallás elég szorosan kapcsolódik, hiszen sokszor megjelennek egyházi ünnepek és témák, például családi események, így esküvő vagy éppen keresztelő kapcsán.

Még ha maguk a tánclépések nem is kötődnek szorosan a vallásossághoz, a népi életmód igen, és ezt számtalan módon örökítették meg népdalokban, így a teljes műsor koreográfiája is erre és Mária-énekekre épült – mutatott rá az egyesület vezetője.

– A népviseletünk mellett újteleki, szakmári, homokmégyi és kalocsai templomok lobogóit is vittük magunkkal, így ezek szintén megjelenhettek a megnyitón, képviselve a helyieket, akik talán nem tudtak elzarándokolni az ünnepségre – tette hozzá.

A Hősök terén kívül egész heti megjelenést is kaptak a kalocsai hagyományőrzők a Szent István-bazilika előtt berendezett kézművesvásáron. Itt persze kiemelt szerepet kapnak a hungarikumok, így a közéjük emelt kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és népművészet (írás, pingálás, hímzés), amit rutinos, Népművészet Mestere címmel kitüntetett egyesületi tagok élőben mutatnak be az érdeklődőknek. Az erre a célra rendelkezésükre bocsátott pavilont a szeptember 12-i zárásig mindennap 10–21 óra között töltik meg programmal, illetve a csak hungarikumokra koncentráló helyszínen külön is megjelennek, szeptember 9-én. A kalocsai jellegzetességeket prezentáló faházban végig népviseletbe öltözve fognak dolgozni, ha kell, interaktív módon, bevonva a közönséget.

Kovács Istvánné hangsúlyozta: a nemzetközi, például berlini expókra már többször elvitt díszleteikhez hasonlóan itt is ügyelni fognak az autentikus megjelenésre, tehát a mindig népszerű öltözékeken kívül a régi paraszti életmódot idéző szobát rendeznek be.