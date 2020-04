A Hírös Agóra a világhálón is a kultúra otthona marad

Az elmúlt években, évtizedekben felhalmozott érté­keit most online nyújtja a Hírös Agóra Kulturális Központ. A személyes je­lenlét helyett a világhálón keresztül invitálják táncra, hangversenyre és kiállításra az érdeklődőket.

Kultúra Otthon címmel új szolgáltatást vezetett be a Hírös Agóra Kulturális Központ a www.hirosagora.hu honlapján. Online várja közönségét – folyamatosan frissülő – kiállításokkal, tárlatvezetéssel, programokkal, foglalkozásokkal, hasznos közleményekkel, értékes információkkal. Bak Lajos igazgató a honlapon is megtekinthető köszöntőjében hangsúlyozta: bízik benne, hogy hamarosan újra együtt ünnepelhetik a kultúrát a közönségükkel.

Addig is online tartalmakkal szeretnék könnyebbé tenni az otthon töltött napokat. Senki ne feledje, a kultúra az embert boldogabbá, igazabbá és jobbá teszi, még ebben a nehéz, ember­próbáló helyzetben is. A foglalkozások között megtalálható a Csimota Ölbeli játékok online a Kecskemét Táncegyüttessel programja. Egy héten át három alkalommal jelentkezik Böde-Harkai Csilla a táncházakból már jól ismert ölbeli népi játékokkal, énekekkel, mondókákkal a legkisebbeknek.

A Kecskemét Táncegyüttes Itt-Hon-Tánc program keretében elindította az Ott-Hon-Mozi sorozatát, melyben minden hétvégén elérhetővé teszi az együttes nagyszabású egész estés műsorait. Az együttes a járvány idején is folyamatosan tartja a kapcsolatot a táncosaival. Igyekszik minden tagjával online, digitális táncpróbák keretén belül együtt lenni, és ezekben a nem könnyű időkben is a néptáncaink, népdalaink ereje által a közösségi élet, a társas együttlét megélését segíteni.

A honlapon elérhető a Hello60 Szenior program is. – Otthonomba hívlak benneteket, hogy ezekben a nehéz, bizonytalan időkben is mozogjunk kicsit és kapjunk támaszt egymástól – üzeni az időseknek Gyöngyösi Ildikó, a Szenior Örömtánc foglalkozások vezetője. Az órák videóját a Hello60 oldalon is vissza lehet nézni. A Hello60 Szenior program a karantén alatt szerdán és pénteken 10-kor érhető el, majd vasárnap 18 órától mese. Mindezek mellett hétfőn segítő-támogató csetbeszélgetésre adott a lehetőség a Facebook Messengeren keresztül.

A Tudásközpont foglalkozásai is folytatódnak online. Többek közt az otthonszépítő foglalkozássorozat legutóbbi találkozásán szépséges szappantartók születtek. A nehéz napokban a mozgás is fontos, ennek jegyében Latin Fitnesz foglalkozássorozatot tart Polyákné Nagy Enikő. A kreatívvarrás-tanfolyam is beindult a neten. A Tudásközpont a Hírös Agórában projekt keretén belül Berényi Zsuzsanna jógaoktató már a legkisebbekkel is megismerteti a jóga jótékony hatásait.

A Hírös Agóra programjait mindig is a tárlatok tették teljessé, így az online kulturális csemegék között is helyet kaptak az online tárlatok. Például A világ a mi szemünkkel 3., melyet az autizmus világnapja alkalmából mutatnak be. Ehhez kapcsolódóan az Ifjúsági Otthon Diák Galériája az idén harmadik alkalommal ad teret a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum tanulóinak, hogy a világnap részeként bemutassák alkotásaikat. További két kiállítás tekinthető még meg: egyrészt A hónap alkotói kiállítássorozat legújabb alkotásai, másrészt a Tavaszi Fesztiválra tervezett, a Hit Kultúrája, a Kultúra Hite kiállítás.

A Kecskemét Fringe össz­művészeti fesztivál szintén az internet felületén érhető el, ahol háromnaponta posztolnak újabb kihívásokat a fiataloknak. Mivel a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar sem tudja megtölteni élettel a koncerttermet, ezért online koncertek közvetítésével szeretnének kedveskedni és szórakozást nyújtani az elkövetkezendő hónapokban. Az otthonokba varázsolják a zeneirodalom nagy mestereinek műveit. Nem feledkeztek meg a gyermekekről sem! Nekik meseelőadásokkal szereznek majd élményt hétvégenként.

A Versmondók Találkozója is online valósul meg. A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon és a kecskeméti Drámapedagógiai Műhely Versmondók Találkozója 2020 felhívására 32 iskolából 540 versmondó jelezte részvételi szándékát. A rendkívüli helyzethez alkalmazkodva, a szervezőbizottság tagjai a hagyományos Versmondók Találkozójának online megvalósítása mellett döntöttek. A válogató fordulók és a május 23-i döntő, a Versünnep is ebben az új formában valósul meg. Az április 6-ára tervezett Költészet-napi nagy versmondást elhalasztják május közepére, a Versünnep hetére, amit online közvetítés formájában szeretnének megvalósítani.

Érdemes gyakran felkeresni a Hírös Agóra honlapját, ahol az előbb említett programokon túl sok más érdekességgel is találkozhatnak az érdeklődők. Az intézmény munkatársai ezekben a napokban is azért dolgoznak, hogy a kultúra otthon is velünk legyen, hogy otthon is éljünk vele.