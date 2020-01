A helyi hagyományokat is be szeretnék mutatni a színjátszók

Három éve nőnapon debütáltak a foktői színjátszók egy Nóti-bohózattal, azóta a leltár: három év három darab.

A 2017 januárjában alakult foktői színjátszókör – mely ma már a Foktői Mikroszínpad nevet viseli – a következő évben már ki is lépett a nagyérdemű elé, nőnapon bemutatták a Lepsénynél még megvolt című bohózatot, hatalmas sikerrel. Ezen felbuzdulva döntöttek a folytatás mellett. A kezdeti lépéseket Szalai Ida magyartanár koordinálta, azonban munkája elszólította a községből, akkor hirtelen a színjátszók között kis tanácstalanság volt, hogyan tovább. Battáné Pálfi Erzsébet ajánlotta akkor, hogy segít összefogni a társaságot, vállalja a szervezéssel járó feladatokat. Súgó, szervezi a ruhákat, a díszletet, a hiányzók helyett beáll, szóval a motorja a társulatnak. Mint mondja, nem vezető, nem szereti ezt a szót, náluk demokratikus formában működik az egész, nincsenek titulusok, nincs rendező sem, közösen beszélik meg, hogy is alakuljon egy-egy jelenet. Ötletelnek, kipróbálják így is, úgy is, s ami mindenkinek tetszik, úgy folytatják tovább.

Tavaly mutatták be az új előadást, a szintén Nóti-darabot, a Süt a holdat, melyet már nemcsak helyben adtak elő, hanem erdélyi testvértelepülésükön, Máréfalván, egy Foktő múltját, jelenét, hagyományait, civil szervezeteit bemutató nap keretében.

– Most van kész a harmadik darab, aminek a tulajdonképpeni főpróbája már megvolt Kalocsán, a véradók kitüntetésére szervezett ünnepségen, ahova meghívtak minket. Rejtő Jenő: A biztosíték című darabját adtuk elő, hatalmas sikerrel, amiről éreztük, hogy ez most nem a szokásos udvarias taps és lelkesedés volt. Az előadás után sokan odajöttek hozzánk, dicsérték a karaktereket, a játékot, úgy gondolom, ez talán az eddigi három közül a legkiforrottabb előadás – mondta Battáné, majd hozzátette, kellő kritikával vannak azért maguk iránt.

– Ha helyben megtapsolnak, attól nem szabad elszállni, hiszen a szomszédasszony, a testvér, a jó ismerős van a színpadon, de a kalocsai ünnepségen idegen közönség előtt is nagy sikerünk volt, a darab után sokan gratuláltak, őszinte lelkesedést éreztünk. Van még kis csiszolni való rajta, ezt szeretnék az idén a falu nőnapi műsorában bemutatni, de jelenleg a művelődési ház felújítása folyik, így lehet, majd az átadóünnepségen lesz csak a helyi premier – tette hozzá.

Battáné Pálfi Erzsébet azt is elmondta, úgy érezték, hogy ideje a helyi hagyományokhoz nyúlni, készülőben egy foktői életképet bemutató darab, melyhez Mihó Izabella nemrég megjelent könyve részleteinek felhasználásával Battáné írt jeleneteket, s mint mondja, nem is olyan egyszerű, mert kérdés, hogy a hét-nyolc fős társulattal, minimális díszlettel hogy tudnák előadni a színpadon a disznótort, vagy a vetést-aratást. Aztán Battáné Erzsike írt egy alaptörténetet, amit átküldött Mihó Izabellának, ő is átnézi, kiegészíti, aztán a következő taghoz, Kopasz Zoltánhoz kerül, neki is vannak ötletei, ő is belegyúrja, és így lesz majd végleges formája. A történet tél elején játszódik, amikor már ráértek a parasztemberek egy kicsit beszélgetni, így egy kemencés szobabelsőben fog kibontakozni a jelenet a beszélgetésekből. Leülnek, borozgatnak, szóba kerülnek a háborús emlékek, aztán a nagylány kiházasítása a módos gazda fiával, de a lány viszont más szeret, így csavarva még egyet a történeten. Miközben a szüle morzsolja a kukoricát, az anya meg készül a másnapi piacra.

A jelenleg hét-nyolc fős társulat munkáját támogatja az önkormányzat, és egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a falubeliek iránt is, többen jelezték, hogy szívesen bekapcsolódnának a mikroszínpad életébe. Battáné Pálfi Erzsébet úgy gondolja, ha meglesz a helyi hagyományokat feldolgozó darab forgatókönyve, új emberek is kerülhetnek a szereposztásba.