A helyi értékeket is bemutatták a könyvtári napok keretében

A Baba-Mama Klub volt az egyik legnépszerűbb rendezvényük, ahol a kisbabáktól a dédszülőkig minden korosztály képviselte magát.

Ezt ne hagyja ki! Százezrek személyes adatai kerültek be a baloldal adatbázisába

Minden korosztályt megszólított programjaival a pálmonostori könyvtár az idei Országos Könyvtári Napok keretében – tudtuk meg Bagi-Kalmár Enikőtől, a könyvtár vezetőjétől. Elmondta, a könyvtár mozi mindig népszerű, ezúttal az óvodásoknak vetítettek. A felnőttekkel pedig az olvasás, a könyvek mentális egészségünkre gyakorolt jótékony hatásáról beszélgettek. A programok során az Aradi vértanúkra is megemlékeztek a helyi általános iskolásokkal közösen.

Az egyik legsikeresebb rendezvény keretében több generációt is összefogtak: a Baba-Mama Klubban vendégül látták a település legkisebbjeit, anyukáikat, apukáikat, nagymamáikat, sőt dédnagymama is volt a vendégek között, akik a helyi védőnőtől, Túri Ildikótól kérhettek gyermeknevelési tanácsokat. Nagy sikere volt az Értéktár Bizottsággal közösen szervezett programnak is, amikor kellemes beszélgetés és játékos feladatok során ismerhették meg az érdeklődők a község helyi értékeit. Ebben Cseszkó László polgármester volt a könyvtárosok segítségére, aki bemutatta az értéktár működését és a falu értékeit – részletezte Bagi-Kalmár Enikő.

Elmondta azt is, hogy a könyvtári napok keretében Nagy Károly kollégája kerékpártúrát szervezett Csengelére, ahol az Árpád-kori templomromot nézték meg. Azokat az olvasókat pedig, akik személyesen nem tudtak bekapcsolódni a programokba, online feladatokkal várták. A könyvtár vezetője szerint azért is fontosak az ilyen programok, hogy megmutathassák, a kölcsönzésen kívül milyen sok lehetőség rejlik egy kis falu könyvtárában, amely az olvasóvá nevelés mellett a közösségépítés fontos helyszíne is egyben.