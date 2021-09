A halál, majd a hit birodalma lett a kecskeméti Czollner tér

A Séramóma Sétairoda két idegenvezetője, Kovács Ágnes és Tóth Anna által vezetett sétánkon a résztvevők Kecskemét új arcait láthatják meg, melyek alapos kutatómunkával összegyűjtött személyes történeteken keresztül rajzolódnak ki az érdeklődők szeme előtt. Az Élet és halál a városárkon túl című sétájukon a halál városhatáron kívüli birodalmának, a Czollner térnek olykor sötét, máskor felemelő, de mindig mozgalmas történetébe nyerhetünk be­pillantást.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

A séta a Kéttemplom közből indul, ahol a házigazdák felelevenítik az 1600-as évek végi, 1700-as évek eleji Kecskemét városképét, ami eltért a maitól: a homokos főtéren a vásári forgatag verte fel a port, és csatornázás híján szennyvíz kacskaringózott a talpak alatt. Egyszintes épületek között már állt a Barátok temploma és a református templom. A hajdani, Gyenes téren álló Dellő-tóból eredő patakocska sebességével és folyásirányában, a László Károly (hajdan Folyóka) utcán keresztül ereszkedünk alá a kora újkori Kecskemét történetébe.

Az Ótemető utca–Czollner tér találkozásánál érkezünk a korabeli városárokhoz, vagyis a városhatárhoz.

Még a 19 század első harmadában is fellelhető volt a városárok nyomvonala (ez ma külső körút képében él tovább), ami elválasztotta a város kül- és belterületét, egyben védvonalat is képezve. Hogy miért nem fallal vették körül, egyszerű a válasz: nem volt elég kő. Egy korabeli magisztrátusi jegyzőkönyv alapján „tövissel és ganéval kell tetemesen megrakatni” a városárkot a megfelelő védelem érdekében. Valószínűleg a török időkben is használták ezt az erődítési módszert, melynek árulkodó utcaneveink is őrzik emlékét, például Árok utca vagy Budai kapu. Azonban nemcsak a kül- és belterületet választotta el az árok, hanem az élet és a halál birodalmát is.

A Czollner tér ugyanis temető volt, melyet az 1644-es vagy az 1678-as nagy pestisjárvány idején létesítettek, mert a városközpontban lévő temető már nem tudta befogadni a rengeteg halottat.

A hajdani temető emlékét máig őrzi az Ótemető utca neve.

A temetkezési hely egészen a Hajagos utcáig tartott és a katolikus és a református felekezet osztozott rajta négyszögölpontossággal megegyezően. Először a katolikus rész nyílt meg, majd a református rész 1700-ban, 3956 négyszögöl területen. De nem először temetkeztek oda, Kada Elek már az 1907-es ásatásai során talált ott bronzkori urnasírokat. A temető a pestisjárvány elmúltával kevésbé volt terhelt, idővel lakott, parcellázott területté vált. Itt a temető funkció idején épült meg a 12 apostol kápolnája, melyet Nyéki István hitbuzgóságból és építési engedély nélkül emeltetett. A kápolna a mai Szent Erzsébet-templom helyén állt, mely Czollner Mihály kecskeméti kereskedő, városi elöljáró özvegye, Béni Erzsébet adományából épülhetett fel. Ebből a gesztusból ered a tér elnevezése.

1779-ben egy német nemzetiségű legény Pesten elvégezte a kereskedői iskolát és megérkezett Kecskemét legjelentősebb vasáru-kereskedőjéhez dolgozni, Deron József Vasemberhez címzett műhelyébe. Ő volt Czollner Mihály. Deron elhunyta után felesége, Schuster Erzsébet vitte tovább a kereskedést, aki pedig nem a nevelt fiukat, hanem az igyekvő segédet, Czollnert bízta meg az üzlet vezetésével. Ez olyan jól sikerült, hogy a 28 év korkülönbség ellenére egybekeltek és a feleség 11 évvel későbbi haláláig tovább­virágoztatták a vállalkozást. A házassági szerződésben a feleség kikötötte, hogy halála után Czollner örökölje az üzletet. Az ekkor még csak 34 éves Czollner Mihály 1793-ban vette feleségül a nagyszombati Béni Erzsébetet, akivel „hitvestársi szeretetben és hűségben, a családi nyugalom legnagyobb békességében és megelégedettségében élek és éltem” – olvasható a végrendeletében.

A Czollner családot a kecskeméti Mediciekként is emlegethetnénk, mert hatalmas vagyonra tettek szert az üzletből és főként a városnak szolgáltatott hitelek kamataiból. Béni Erzsébet férje halála után tovább gyarapította a vagyont és támogatta a Kistemplom építését, a berendezését, és alapítványt hozott létre azért, hogy a rendszeres misézés biztosított legyen – így lett Szent Erzsébet-templom az adományozó tiszteletére. Tehát nemcsak a vagyonuk okán, hanem mecénási tevékenységük kapcsán is hasonlíthatóak a Mediciekhez – csak a lépték egy kicsit más.

A séta a templomban folytatódott, melynek múltja személyes történeteken keresztül elevenedett meg, és a sétán részt vevők számára megnyitották Czollner Mihály és Béni Erzsébet kriptáját.

A templomot elhagyva a 48 Étterem és Bárba tértünk be, ahol az épület múltja tárult fel: a kecskeméti 48-as körnek adott otthont, azoknak, akik az 1848-i törvények iránti hűség és ragaszkodás érzését és a szabadság eszméjét kívánták életben tartani, fél évszázaddal később majd a Kisgazdapárt székháza lett az épület. A Czollner tér a 20. század folyamán a szórakozás fontos színtere is volt: cirkuszi előadásokat tartottak és felbukkant Kiss Adolf Gépezeti Színház Természettani és Mechanikai Műszínháza is, ahol távoli tájakról készült dio­rámákat mutattak be és filmetűdöket vetítettek a korabeli, akkor modernnek számító technikával.