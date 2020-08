A gulyáskirály triója lépett fel a kereki klubban

Gulyáskirálynak hívják Csíkszeredától Beregszászon át Dunaszerdahelyig Csányi Sándort, a Szolnoki Gulyásfesztivál főszervezőjét. A napokban a kerekegyházi Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubjának közönsége más oldaláról is megismerhette a kiváló gasztronómiai szakembert.

Csányi Sándor nemcsak jól főz és szervez, hanem a művészetekben is otthon van. Rendszeresen muzsikál, tagja a nagyabonyi színjátszó körnek, zenét szerez, színdarabot ír. – Hatéves lehettem, mikor magával ragadott a zene. Trombitán tanultam játszani, majd a Beatles-korszakban átnyergeltem a gitárra. Tehetségemet gyermekeim is örökölték, a lányom színésznő, míg a fiam zenész lett. A közelmúltban találkoztam Király Borbálával, akivel azóta sokat zenélünk együtt. A mostani felálláshoz csatlakozott leányom, Erika is – mondta el hírportálunk kérdésére válaszolva Csányi Sándor.

Király Borbála énektanárként dolgozik Abonyban, fő hangszere a fuvola, emellett zongorázik és gitározik is. – Sanyi bácsit a nagyabonyi színkörből ismerem, gyakran lépett fel velem az iskolai ünnepségeken. Emellett nagyon sokszor összeülünk és zenélgetünk unplugged, vagyis akusztikus formában – fogalmazott Király Borbála.

Csányi Sándor Abonyba költözése után gyakran lép fel gyermekeivel. Csaba rendkívül tehetséges zenész, Erika a Veres 1 Színház művésze. – Igazából nem a zenével foglalkozom, saját projektjeimen munkálkodom. Édesapámmal, testvéremmel azonban szívesen dolgozom együtt, dalokat írunk és adunk elő. A mostani trió teljesen új, a héten alakult – tette hozzá Csányi Erika.

A frissen összeállt formáció virágénekekkel, népdalfeldolgozásokkal, megzenésített versekkel lepte meg a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubjának tagjait.