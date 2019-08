A félegyházi Lőrincz Dávid egyfajta evangelizációs eszköznek tartja az írást

Kulcsember címmel jelent meg a közelmúltban a kiskunfélegyházi Lőrincz Dávid első regénye az Üveghegy Kiadó gondozásában.

A könyvet az ünnepi könyvhét keretében ismerhette meg a félegyházi közönség. A könyvbemutató kapcsán beszélgettünk a huszonhat éves szerzővel. Dávidról megtudtuk, hogy már kisgyermekkora óta írónak készült. A Gyűrűk ura című regény volt az első olyan könyv, amely elindította ezen az úton. Még a disz­lexiája (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar) sem akadályozhatta meg abban, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát.

Elmondta, első regényének nyolcvan százaléka egy hét alatt megszületett, a könyv mégis négy évig íródott. Folyamatosan javítgatta, csiszolgatta a történetet, mire elkészült a mű. Édesanyja volt a legnagyobb támasza és a korrektora is egyben.

– A történet a virtuális világba kalauzolja az olvasót egy olyan szereplőn keresztül, aki az internet anonimitását hivatott bemutatni. A főszereplő meséli el a történetet, de személyét különös homály fedi, nem derül ki róla a neve és a neme sem. Szándékoltan ilyen személytelen a regény. A főszereplő telefonja egy véletlen folytán multifunkcionális hekkerkulccsá alakul át, amivel bármilyen elektronikus eszköz irányítható, befolyásolható, szinte korlátlan hatalmat kap ezáltal – hangsúlyozta Dávid. A történetet elsősorban a fia­talabb korosztálynak szántam, de szívesen ajánlom a digitális bevándorlóknak is. Többek között arra is szeretném felhívni a figyelmet a regénnyel, hogy mennyire befolyásolja a hétköznapjainkat az internet – tette hozzá a szerző.

Dávidról azt is megtudtuk, hogy a József Attila Általános Iskola után a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd vallásos neveltetése és hite révén Szegeden teológiai tanulmányokat végzett. A hit az írásaiban is megjelenik, egyfajta evangelizációs eszköznek tartja az írást. Tervez egy regénysorozatot is, melynek a hit lesz a központi témája és egy pap a főszereplője.

Lőrincz Dávid arról is beszélt, hogy jelenleg egy budapesti áruházban dolgozik, mint eladó. Reméli, hogy ez a munkahely csak egy rövid állomás lesz az életében, ugyanakkor örül annak, hogy rengeteg inspirációt kap azoktól az emberektől, akikkel a munkája során találkozik.