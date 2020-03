A csodák törvényszerűségeiről beszélt Mérő László Kecskeméten

Normális és jól kiszámítható világunkban, mellettünk létezik egy birodalom, ami ugyan világunk része, de az ott történő események természetüknél fogva nem kiszámíthatóak, ilyenek például azok a találmányok, melyek alapjában változtatták meg a világot. Mérő László, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora e csodák logikájáról tartott előadást szerdán Kecskeméten, a Neumann János Egyetem GAMF Karán, az egyetem A tudomány nyomában című tudománynépszerűsítő előadássorozata keretében.

– A tudomány nyomában címmel indította útjára a Neumann János Egyetem tudománynépszerűsítő előadássorozatát szerdán, melynek célja, hogy a nagyközönséggel is megismertessék az egyetem falain belül és a kutatói hálózatokban született tudományos eredményeket – mondta az esemény bevezetéseként dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánja. A sorozat első előadója Mérő László, az ELTE professzora volt, aki a csodák logikájáról tartott előadást azonos című könyve nyomán.

Milyen magas egy átlagos két méter fölötti magyar? 203 centi. Milyen korú egy átlagos 90 év fölötti? 93 éves. Mennyi a vagyona egy átlagos ötmilliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magyarnak? 22 milliárd forint. És mennyi a tőkéje a világban egy átlagos ötmilliárd dollár feletti tőkéjű cégnek? 27 milliárd dollár – kezdte előadását Mérő László, rávilágítva két fogalomra, illetve modellre, mely életünk szerves részei: Átlagisztán és Extremisztán.

Előbbi a hétköznapi élet és a biológiai lét színtere, ahol a kiszámítható dolgok történnek, mindennapi életünk megszokott törvényei uralkodnak és itt célszerű a szabálykövetés, nem történnek nagy meglepetések és a történelem lassan folydogál.

Sokkal izgalmasabb Extremisztán, az az élet azon része, ahol a kiszámíthatatlan és a megjósolhatatlan történik és ahol a csodák születnek. Mérő Lászlót A csodák logikája című könyve megírására Nassim Taleb egyik könyve inspirálta, melyben a szerző azokat a jelenségeket vizsgálta, melyek előreláthatatlanok, tömeghatást váltanak ki és csak utólag lehet lehet magyarázatot találni létrejöttükre, ez Extremisztán birodalma.

Ilyen például a Google sikere, vagy az okostelefonok megszületése és elterjedése. Taleb, úgy lett milliárdossá, hogy hosszú időn keresztül arra fogadott a tőzsdén, hogy a világgazdaság össze fog omlani, ami akkor elképzelhetetlen volt, és mégis megtörtént 2008-ban. A csodák logikája elnevezés egy látszólagos önellentmondást takar, de Mérő László elmondta, hogy ami Extremisztánban, vagyis az előreláthatatlan, megjósolhatatlan világában történik, az is a matematika körébe tartozik, mert matematikai tény, hogy vannak dolgok, melyeket nem lehet kiszámítani. De ezeknek is megvannak a törvényszerűségeik, melyek közt nem szerepel a kiszámíthatóság, általában kevés tudományos ismeretünk van róla – mint például a káoszelmélet, vagy a fraktálok világa -, és ami van az is arról szól, hogy a dolgok itt nem jelezhetők előre. Itt a történelem hirtelen ugrásokkal halad, elég csak az internetre, vagy az okostelefonokra gondolni.

Hétköznapi életünk, a biológiai lét Átlagisztánban zajlik, a gazdasági és műszaki élet ma már Extremisztánban, s e két világ egyszerre van jelen az életünkben, például a mindennapi panaszainkat az extremisztáni csúcstechnológiás orvosi eszközökkel gyógyítják.

Ebből kitűnik, hogy a csodák világa korlátozottan, de vizsgálható természettudományos eszközökkel, azonban van, ami inkább a transzcendens körébe tartozik. Mérő László Jézus csodatételeit említette példaként, melyeket a leírások alapján pszichológiai szempontból elemzett kollégájával és érdekes módon a teológusok által legvitatottabb csodatételét találták a leginkább valóságosnak, amikor érintés nélkül, csupán a szavaival gyógyította meg a vérző asszonyt. Hiszen a pszichológusok is a szavakkal gyógyítanak – véli, és ami e tartományban történik, az a megmagyarázhatatlan körébe tartozik.

A professzor beszélt a mai oktatás feladatáról is. Elmondta, hogy amit ma tanulunk, 20 év múlva az elképesztő fejlődés miatt nem lesz érvényes, de mégis meg kell tanulnunk a ma tudásanyagát, hogy a jövő kihívásainak megfelelően tudjuk konvertálni azt.