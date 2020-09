A cirókások remélik, hogy nem zárul be előttük minden kapu

A kecskeméti Ciróka Bábszínház több tervvel is készül a koronavírus második hullámára, de az már most megmutatkozik, hogy nehézségeket fog okozni a bérletezés szempontjából a járvány.

A koronavírus-járvány első hulláma is megviselte a Ciróka Bábszínházat, hiszen bérletes és hétvégi előadásait március közepétől fel kellett függesztenie. Most ősszel viszont már az egész évadot érintő gondok jelentkezhetnek, ugyanis egyre több iskolából olyan visszajelzést kap a teátrum, hogy a diákok egyáltalán nem vehetnek részt az intézményen kívüli programokon. Így értelemszerűen nem mehetnek a bábszínházba sem, ami pedig azzal jár, hogy az osztályok nem is váltanak bérletet. Más iskolákban egyelőre az osztályfőnökök kezében van a döntés joga – tudtuk meg Kiszely Ágnestől, a Ciróka igazgatójától. Hozzátette: a minisztérium iskoláknak szóló ajánlásai között egyelőre nem szerepel a színházlátogatás tiltása, de sokatmondó, hogy az osztályok intézményen belüli érintkezését is lehetőség szerint el kell kerülni.

Az igazgató hangsúlyozta: ha a gyerekek nem jöhetnek hozzájuk, ők szívesen ellátogatnak az iskolákba az előadásokkal, erre fel is készülnek, de a B terv nyilván csak akkor tud majd működni, ha az intézmények lehetővé teszik a színészeknek a belépést. A hétvégi (nem bérletes) előadásokat pedig mindaddig meg kívánják tartani, amíg ezt tiltó kormányzati intézkedés nem születik és amíg a családok részéről erre van igény. Emellett hét közben rendszeresen játszanának négy éven aluli­aknak szóló darabokat is.

– Úgy indulunk neki az új évadnak, mint mindig, megvannak az új előadások tervei, a menetrend, kiajánlottuk a bérleteket az óvodáknak, iskoláknak. Aztán ha szükséges, a körülményekhez igazítjuk a munkát. Vannak olyan színházak, melyek már most élő közvetítésre rendezkednek be. Ez egy lehetséges megoldás, de a színház lényege az élő játék, a színész és néző közötti folyamatos interakció, különösen gyerekközönség esetében. Csak bizakodni tudunk, hogy nem zárul be előttünk minden kapu, az óvodák és iskolák élnek azzal a lehetőséggel, hogy az előadást házhoz visszük – mondta Kiszely Ágnes. Úgy véli, bár a tavaszi veszélyhelyzetből fakadó nehézségeket kreativitásuknak, az otthon készült online produkcióknak köszönhetően jól kezelték – sőt, ezekből Szörényi Júlia bábszínész rendezésében egy különleges előadás is készül –, azonban a színház és a néző közötti online kommunikáció az igazgató szerint hosszú távon járhatatlan út.

Nyáron három bábszínész elment a társulattól: Dénes Emőke és Ivanics Tamás szabadúszó lett, Nyirkó Krisztina pedig családja, kisgyermeke miatt Budapesten folytatja pályafutását. Kiszely Ágnes ezzel kapcsolatban elmondta: minden kiváló munkatárs távozása hosszabb-rövidebb ideig veszteség, de a színházi világban természetes folyamat. Hiszen a színészeknek is fontos a váltás a fejlődés, megújulás miatt, és egy társulatot is felpezsdíthetnek az újonnan érkezők. Az évad elsőként bemutatandó előadásában, A mindentlátó királylányban már két vendégszínésszel is találkozhat a közönség: Csarkó Bettina és Szekeres Máté a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős, bábszínész hallgatói, akik szakmai gyakorlatukat töltik a Cirókában.