A Cirókában már varázsigéket is gyűjthetnek a gyermekek

Tizenegy vasárnapi vendég­előadás lesz tavaszig a Ciróka Bábszínházban, így a teátrum közönsége az országban jelenleg futó legjobb darabok javát láthatja. Már elindult az új, varázslós mesébelépő játék is, a legalább nyolc varázsigét megszerző gyerekekre izgalmas kalandok várnak.

Ilyen se volt még a Ciróka Bábszínházban: az évad második felének vasárnapjain szinte kivétel nélkül más társulatok vendégelőadása szerepel műsoron. Az április 28-ai hagyományos Cirókás napig összesen tizenegy alkalommal válthatnak majd jegyet a nézők az ország különböző pontjairól érkező bábosok darabjaira.

– Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy kínálatunk minél változatosabb legyen, és látogatóink itt, helyben meg tudják nézni az ország legérdekesebb előadásainak egy részét. Tavaly októberben adtunk otthont – immár tizennegyedik alkalommal – a Magyarországi Bábszínházak Találkozójának, ahol sok izgalmas darab színre került. Elhatároztuk, hogy valamennyit visszahívjuk Kecskemétre, így az évad második felében a vasárnapi előadások négy kivételével vendégelőadások lesznek. Közönségünk az országban jelenleg futó legjobb művek javát láthatja majd. Reméljük, hogy ezzel a kivételes lehetőséggel sokan élnek majd, a gazdag és színvonalas kínálatban mindenki megtalálja a kedvére valót színházunkban – mondta el Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója.

Január 6-ával elindult a Ciróka Bábszínház új mesébelépő játéka, amely egészen április 21-ig tart. A gyerekek a vasárnapi előadások alkalmával egy-egy varázsigét kapnak, amelyet egy füzetben gyűjthetnek össze. Aki a játék során legalább nyolc varázsigére szert tesz, a hagyományos Cirókás napon, április 28-án egy szép varázspálcát is átvehet – no és a Varázslatok könyvét, amelyből kiderül, hogy a különböző bűbájokat pontosan mire is lehet használni. Erről egyelőre részleteket nem mondott Kiszely Ágnes, de azt azért elárulta, hogy a bábszínház leglelkesebb látogatói előtt feltárulnak a teátrum kulisszái, emellett vidám programokban vehetnek részt a város különböző helyszínein, és finomságokat is megkóstolhatnak. A szeptember óta összegyűjtött látogatások természetesen nem vesznek el, azokat átvezetik a füzetbe – tehát aki az ősz-tél folyamán például már négy vasárnapi előadást megnézett, négy varázsigével kezdheti a játékot.