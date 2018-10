A cigányság életéről adtak ki egy különleges albumot

Különleges képes albumot jelentetett meg a halasi önkormányzat a helyi cigányság életéről. A felbecsülhetetlen értékű felvételeket a Pro Urbe és Pro Natura díjas, néhai Ternyák Jenő fotográfus készítette a halasi cigányokról az 1960-as években.

A városszerte ismert fotós, környezetvédő, filantróp, akinek korábban inkább természettudományos képei jelentek meg folyóiratokban, különböző szaklapokban, könyvekben és a helyi városi lapban, egy teljesen új oldaláról ismerhető meg a most megjelent, A kiskunhalasi cigányváros 1960 körül című könyvben publikált fényképek alapján, amelyek soha, sehol nem voltak még publikálva.

Kiskunhalas nevezetesebb épületeit, a környék védett növény- és állatvilágát örökítette meg, melyről könyvet is megjelentetett korábban, emléket állít a városnak. Azonban nem sokan tudták, hogy Ternyák Jenő a hatvanas évektől kezdve körbefotografálta a város cigányok lakta részeit is, ezek közül is a legnagyobbat, a cigányvárost, amely az Alsóvárosban volt. A halasi romák viszontagságos mindennapjait örökítette meg a fényképezőgépével. A vályogból tapasztott putrikban élő vályogverő cigányok kemény, dolgos hétköznapjait, az első cigány iskola megnyitását, a családi és közösségi rendezvényeket.

– Egy különleges és hiánypótló kötet, amely azt a halasi cigányvárost mutatja be, amelyet az 1980-as évek elején végleg felszámoltak – hangsúlyozza a kötet előszavában Fülöp Róbert polgármester. A fotókon látható emberek jó része már nincs is az élők sorában, ahogy a ritka felvételek készítője, Ternyák Jenő sem, aki több mint hat évtizeden át dokumentálta a város életét. Hagyatékát, a két évvel ezelőtti halála után, a város, pontosabban a Thorma János Múzeum vette gondozásba. A felbecsülhetetlen értékű képeinek egy részét rendezte és szerkesztette most kötetbe Szakál Aurél múzeumigazgató és ­Juhász Gábor.

A könyv megjelenését hosszú ideje tervezte Ternyák Jenő, aki azonban már nem érhette meg a kiadást, amely most egy pályázatnak köszönhetően valóra vált. A Rostás László Cigány Közösségi Házban a képeiből rendezett állandó kiállítás keretében tartott könyvbemutatón Szűcs Csaba alpolgármester, a halasi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a könyvben bemutatott és a kiállított fotográfiák élethűen mutatják be a halasi cigányság életét. A kívülállók számára is feltűnhet, hogy a mélyszegénységben élő roma családok portái milyen rendezettek és tiszták voltak, nem voltak körbe szemetelve – hangsúlyozta az alpolgármester.

Pótolhatatlan kordokumentum

Juhász Gábor, a könyv egyik szerkesztője is pótolhatatlan kordokumentumként említette a sorba rendezett mintegy félszáz fényképet és a hozzá írt szöveget. Fülöp Róbert polgármester elmondta, hogy a város önkormányzata, Ternyák Jenő fotóiból több kiadvány megjelenését is tervezi a jövőben.