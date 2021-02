A Bács-Kiskun megyei értéktárat gazdagítja Buda Ádám munkája

Megyei értékké nyilvánította a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság a lakiteleki Buda Ádám, Tinódi-lant díjas énekmondó hagyományőrző tevékenységét: a régi magyar énekelt versek terjesztését.

Az énekmondókat régen nagyra becsülték, hiszen ők tolmácsolták a történéseket, a híreket az emberek számára. Ugyanakkor az énekmondók mulattattak is. Napjainkban azonban mostoha műfajnak számít az énekmondás. Kevesen vannak már, akik ezt művelik. Buda Ádám azonban több mint három évtizede szívügyének tartja a régi magyar énekelt vers terjesztését.

– Számomra nem a taps a siker, hanem az, hogy az ember hogyan tudta megvalósítani, amit eltervezett, vagy amit rábíztak. Maximalista vagyok, ami tőlem a legjobb, csak azt tudom elfogadni. Ha ezt meg tudom valósítani, nekem az a siker – fogalmazott a megyei értéktárba kerüléssel kapcsolatban Buda Ádám. Szerinte a mai énekmondók nem szólhatnak ugyanúgy a mai emberekhez, mint több száz évvel ezelőtt. A mai korhoz, igényekhez kell alakítani az előadást, ami nem könnyű feladat – vélekedett az 56 éves művész, aki azt is elárulta, hogy ifjú korában utcazenészként járta az országot. Kedvenc helyein, Egerben és Tihanyban sokan meghallgatták. A régi énekek mellett édesapja, Buda Ferenc költő verseit is repertoárjára tűzi.

A régi és a modern énekmondó egyszerre jelen van bennem, az előadásaimhoz azonban csak régi hangszereket: kobozt, tekerőlantot, arab lantokat, keleti pengetős hangszereket, fúvós hangszereket használok

– részletezte Buda Ádám, aki nemcsak énekmondó, hanem hangszeres zenész is. Népzenét és régizenét is játszik több zenetörténeti korban és műfajban egyaránt.

– Sajnos nagyon kevés az olyan hagyományőrző esemény, ahol az énekmondók felléphetnek, és most a világjárvány még tovább nehezíti a helyzetünket. A historikus magyar zene mostoha műfajnak számít napjainkban. Nagyon sokszor feladtam már, de mégis fontosnak tartom továbbvinni ezt a hagyományt, mert amit énekelek, gondolatot közvetít. Megmutatja, hogy a problémák régen is ugyanazok voltak, mint ma, csak a körítés volt más. Hozzátartozik a kultúránkhoz, amit kötelező megismerni, megismertetni. A régi­zene ismerete sokkal nagyobb rálátást ad a történelemre, az irodalomra és a zenére is – érvelt Buda Ádám, aki igyekszik átadni a tudását a gyerekeknek is. Jelenleg a kiskunfélegyházi Tiszta Forrás Waldorf Iskolában és Nagykovácsiban tanít. Ugyanakkor több együttesben is játszik. Így például a budapesti Tabulatúra együttesben, a Kecskés Együttesben és a Bourdon együttesben, amelyek alapítója is. Jelenleg Csergő-­Herczeg Lászlóval muzsikál együtt a leggyakrabban.