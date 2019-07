A bábok világába kalauzolták el a kicsiket

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a napokban Szirtes Józsefné Mészáros Vincéné-díjas bábos a Kalandozások Bábországban című bábszínházi játszódélelőttöt a faluházban. Az ingyenes programra 77 óvodás és kisiskolás érkezett szüleikkel.

A bábművész már a legelején varázslatos hangulatot teremtett a helyszínen berendezett díszletekkel, eszközökkel. Majd az érkező gyerekeket a varázstarisznyával és annak tartalmával ejtette ámulatba, akik így azonnal a mese, a játék részeseivé váltak.

A bábos játszódélelőtt interaktív volt. A gyermekek és szüleik amellett, hogy érdeklődve figyelték a mesés történeteket, örömmel kapcsolódtak be a mesékbe és a közös játékokba. Láthatták a Négy vándor, A félig nyúzott bakkecske történetét és a Cipósütő nótáját.

A díszletek és bábok a mesék után is szerepet kaptak. Izgal­masan fedezték fel azokat a gyerekek, és a foglalkozás végén szívesen ki is próbálták valamennyit. A kézműves játszóház keretében pedig nagyon szívesen készítettek a kicsik kecske-, mackó-, róka-, farkas- és sündisznóbábokat.

A faluházban augusztusban lesz legközelebb babás-mamás program, akkor a védőnők által szervezett szoptatási világnapról emlékeznek meg. A kismamák és anyukák találkozhatnak szoptatási tanácsadóval, valamint hasznos információkat kaphatnak a kisgyermekek nevelése terén is.

Addig is érdemes betérni a faluház könyvtárába, ahol egész nyáron kedvükre válogathatnak a gyerekek a mese- és foglalkoztatókönyvekből, a szülők pedig a saját érdeklődési körüknek megfelelő kötetekből.