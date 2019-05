145 éves fennállását ünnepli idén Jászszentlászló

Évtizedes hagyomány, hogy május elsején Civil Kulturális Napot rendeznek Jászszentlászlón. A rendezvény keretében emlékeznek meg a falualapító ősökről is.

Mivel idén ünnepli fennállásának 145 éves évfordulóját a község, ebben az esztendőben különös figyelmet fordítanak a falualapítókra. Nagy András polgármester a Civil Kulturális Nap megnyitójában is a jeles évfordulóra emlékezett. Mint mondta, a falu születésnapjának meghatározása nem könnyű feladat, mert kevés kézzelfogható adat áll a rendelkezésükre. Az biztos, hogy 1745 május 6-án hirdetik ki Szentlászló puszta megváltását, négy jász település – Jászjákóhalma, Jászdózsa Felsőszentgyörgy és Mihálytelek – 4500 rajnai forintot fizetett a pusztáért, amit később legeltetésre használtak. 1805-ben kimérik a négy település részére a megváltás arányában a pusztát. Ekkor már mintegy 1300 holdat művelésbe vettek a gazdák. Elindultak a tanyasi gazdaságok és 1854-ben már az összeírásnál 34 jákóhalmi és 2 mihálytelki és 4 felsőszentgyörgyi gazdának volt lakóháza a jelenlegi településen. A katolikus egyház ebben az évben 111 lakost vett száma – részletezte Nagy András.

Ettől az időtől nem volt megállás a település kialakulása, fejlődése töretlen lendülettel haladt. A vasút és a közút fejlesztése a gazdaság fellendülését a kiegyezés a politikai stabilitást, államigazgatási reformot hozott. Mindez elősegítette, hogy 1873 október 20-án a kerületi közgyűlés tárgyalja a jákóhalmi, felsőszentgyörgyi és mihálytelki pusztának a nagyközséggé alakulása iránti beadványát. A közgyűlés támogatta és elküldte a belügyminiszternek az előterjesztést. 1874 májusában érkezett a leírat, hogy a miniszter engedélyezte Pusztalászló nagyközséggé alakulását. Ezért mi ezt a dátumot tekintjük a falu alapítás idejének – összegezte a polgármester. Beszédében a helybelieket is méltatta. Elmondta, az itt élőkre mindig is jellemző volt, hogy képezték magukat. Ugyanakkor a szentlászlói emberek a köz gyarapításáért is sokat vállaltak. A jász és kun emberek kitartása, szorgalma, munkabírása és erkölcsi tartása megmaradt a ma itt élőkben is – hangsúlyozta Nagy András.