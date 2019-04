Történelmi diadalok emléke kísérte a Hazajárók Hunyad megyei túráját

A dicső múltat nem lehet végképp eltörölni. Kinizsi fénye átragyog a sötétségen és végigszárnyal a Marosnak a Kudzsiri-havasok és a Nagyági-hegység között kiszélesedő völgyén.

A Nagyági-hegységbe felkapaszkodó, s aztán a Maros mentén túrázó „hazajárókra” ezúttal a Hunyad megyei magyarok eltűnő és újjáéledő szórványközösségei vártak, közben pedig történelmi időket idéző helyeken is megfordultak.

Látták, hol aratott diadalt 1479-ben a törökök ellen Kinizsi Pál Kenyérmezőn. S látták, hol zajlott Bem József csatája Piskinél, ahol végül a magyar honvédsereg 1849. február 9-én megálljt parancsolt Puchner Antal császári erőinek.

Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor M5 kulturális csatornán sugárzott szombati Hazajárók-epizódban a Maros lapályán elterülő Kenyérmezőről kapaszkodtak fel az ércesedésről és karsztosodásról nevezetes, vulkáni eredetű Nagyági-hegységbe.

Alkenyér emlékművétől indultak, a Gyógyi-patak völgyében megnézték Feredőgyógy csodáit, majd bekukkantottak a Mádai-szorosba. A hegység névadó településén, Nagyágon folytatták túrájukat. Bemerészkedtek a Magurák-szorosába, hogy visszaereszkedve a Maros völgyébe, Haró és Kéménd szórványfalui után megmásszák a Kenyérhegyet. Nagyrápolt után a Maros túloldalán ellátogattak Lozsádra, hogy végül Piski emlékművénél zárják kirándulásunkat.

Kinizsi Pál győzelmének helyszínén az emlékoszlop még áll.

„Rajta a vasvért a régi. De magyar feliratát már lemarta az új impérium. A dicső múltat mégsem tudta végképp eltörölni. Kinizsi fénye átragyog a sötétségen és végigszárnyal a Marosnak a Kudzsiri-havasok és a Nagyági-hegység között kiszélesedő völgyén”

– hangzik el az adás narrációjában.

A hazajárók kalandozásai közben most is kiváló helybeli magyarok vendégszeretetével lett gazdagabb a stáb. A Mádai-szoros rejtelmeibe a helybéli túravezető, Toszó Árpád vezette el az érdeklődőket, a Kenyérhegy (más néven Aranyi-hegy) tetején pedig a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Hunyad megyei kiválósága, Orosz Gergely családjával együtt találkozott a hazajárókkal. Lozsádon sem maradt ki a tartalmas összejövetel a helybeliekkel, ott pedig Lehmann Ibolyáék portáján jöttek össze azok, akikkel ízes magyar szavakat lehetett váltani, amelyeken még átsejlett a valaha volt lozsádi nyelvjárás zengése is.

A műsor a természetbarátok számára is különleges látványosságokkal szolgált, a hazajárók ugyanis Kisbánya alatt egy gigászi karsztvilágba érkeztek,

ahol a Krecsunesdi-Magura és a Bojcai-Magura mészkőtömbjei közötti pazar sziklaszorost a Kaján-pataknak köszönhetjük.