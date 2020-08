Tíz napon át hetven programmal várják az érdeklődőket

Rendkívüli lesz az idei, pénteken kezdődő Zempléni Fesztivál, amelynek a koronavírus-járvány eredményeként eredetileg a megrendezése is kérdéses volt.

Turjányi Miklós fesztiváligazgató a boon.hu-nak elmondta: ugyan a szigorításokat nem oldották tovább oly mértékben, ahogy szerették volna, ám a fennálló korlátozások a fesztivál lebonyolítását nem érintik. Ennek megfelelően a kialakított programterv szerint 10 napon át 70 programra várják Zemplénbe idén is a kultúra iránt érdeklődőket és a térségben lakókat.

Széles a kínálat

Komolyzenével, dzsesszel, néhány társművészeti programmal, színházzal, irodalommal, kiállításokkal és kiváló tokaji borokkal készülnek idén is a szervezők – tette hozzá a fesztiváligazgató.

Kiemelte: a külföldi előadókat le kellett mondaniuk, de nemhogy sikerült kitölteniük az így keletkezett űrt, hanem kiváló programot szerveztek azok helyére.

Pénteken este a már hagyományos nyitókoncertet tartják meg a sárospataki Rákóczi-vár udvarán, ahol a fesztivál jelenlegi zenei műhelye, a Budafoki Doh­nányi Ernő Szimfonikus Zenekar Hollerung Gábor művészeti vezetővel lép színpadra. A Beethowen-év kapcsán a neves zeneszerző előtt tisztelegnek az előadáson, valamint Dvorák kilencedik szimfóniája is elhangzik – sorolta Turjányi Miklós. A koncerten vendégművészként Balogh József zongoraművész szólójátékában is gyönyörködhet majd a nagyérdemű.

A fesztiválalapító Liszt Ferenc Kamarazenekar Sátoraljaújhelyre érkezik augusztus 21-én Várdai Istvánnal, legfrissebb művészeti vezetőjével együtt.

A zárókoncerten – amelyet a színpad és a díszletek méretei miatt a Sárospataki Református Kollégium Wáberer Sportcsarnokában rendeznek meg – Mozart Don Giovanni című operáját mutatják be.

A fesztiváligazgató szerint idén ez lesz a legjelentősebb „vállalkozásuk”, amelyben a legkiválóbb magyar operaénekesek szerepelnek. Mint közölte, nagyon sok kamaraprogramot hirdettek meg, nagy részüket kisebb településeken, és neves fellépők színesítik a dzsesszprogramokat is. Fellép például Csemer Boglárka, vagyis Boggie, Malek Andrea és Tóth Vera. Takács Nicolas és Tompos Kátya régi magyar slágereket énekelnek Tokajban, ahol az István, a király című rockopera dalait is felidézik egy másik előadáson Feke Pál és barátai, például Dolhai Attila. Ezenkívül szintén a Fesztiválkatlanban lesz egy Rúzsa Magdi-koncert is.

Ugyancsak meghirdettek két színházi előadást: Molnár Ferenc Az ibolya című művét, valamint a Boeing, Boeing című bohózatot.

„Mi több, a fesztivál történetében először illuzionistákat, cirkuszművészeket is köszönthet majd a közönség” – mondta Turjányi Miklós.

A Zempléni Fesztivál részletes programkínálatát a fesztivál honlapján lehet megtekinteni.

Borítókép: Kokas Katalin és Kelemen Barnabás szólisták a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén a 25. Zempléni Fesztivált Sárospatakon, a Rákóczi-várban 2016. augusztus 12-én