Óriási összegért cserélt gazdát David Hockney ikonikus festménye

Csaknem 23 millió fontért (9,2 milliárd forintért) cserélt gazdát kedden a Sotheby's aukciósház londoni árverésén David Hockney kortárs brit képzőművész egy medencés festménye, amelynek leütési árát 20-30 millió font közé becsülték a szakértők.

A The Splash (A csobbanás) című alkotást, amely egyike a 82 éves Hockney híres „medencés festményeinek”, 1966-ban Los Angelesben festette a művész.

A kompozíciót, beleértve a szögletes ugródeszkát is, egy fénykép inspirálta, amelyet egy medenceépítéssel foglalkozó hollywoodi magazinban látott Hockney.

„Tetszett a gondolat, hogy megfessem ezt a mindössze két másodpercig tartó dolgot; két hetembe telt, hogy megfessem ezt a két másodperces eseményt” – idézte fel a művész az 1976-ban megjelent Hockney by Hockney című könyvében.

Az alkotás egy háromrészes csobbanássorozat második tagja. Az A Little Splash című alkotást egy magángyűjtemény őrzi, az A Bigger Splash a londoni Tate Britainben van.

A The Splash utoljára 2006-ban cserélt gazdát aukción, akkor 2,9 millió fontot ért meg egy licitálónak.

A britek egyik leghíresebb kortárs művészeként számon tartott Hockney 1972-es alkotása, a Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című festmény élő művész esetében aukciós rekordot jelentő 90,3 millió dollárért (28 milliárd forintért) kelt el a Christie’s egy 2018-as New York-i árverésén.