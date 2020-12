Online premierrel készül az e-Színházban a Djabe zenekar (videó)

A Djabe zenekar és az e-Színház a jövőben rendszeresen tart online premier vetítéseket az elmúlt 25 évben készült Djabe koncertfilmekből. Az első bemutató a Forward Live lesz december 5-én, melyet 2015-ben rögzített a Djabe a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével a Müpában.

A Djabe zenekar 2014-ben jelentette meg Forward címmel a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen készített albumát –írja a Hirtv.hu.

A kritika és a hallgatók szerint is a zenekar pályafutásának legnagyobb szabású műve készült el.

A lemez egyik legfőbb erénye, hogy olyan kompozíciók születtek, ahol a szimfonikus zenekar és a Djabe megszólalásban egyenrangú partnerek, a két zenei világ teljesen kiegészíti egymást, együtt képeznek egy új egységet.

Az eddig 42 országban szerepelt és több hazai és külföldi díjjal kitüntetett Djabe zenekar egyik legnagyobb vállalkozásáról Égerházi Attila a zenekar vezetője így nyilatkozott:

„2013-ban elhatároztuk, hogy írunk egy teljes lemezt, amiben szervesen közreműködik egy szimfonikus zenekar. Sikerült megállapodni a felvételek elkészítésében a Miskolci Szimfonikus Zenekarral és az eredményt most már bárki meghallgathatja.”

A Djabe új albuma azonban nem csak a szimfonikus hangzástól különleges, hanem a zenekar minden tagja tudása és zeneisége legjavát adja. Barabás Tamás, aki a kompozíciók nagy részét jegyzi és a szimfonikus részeket is írta, basszusgitár játékával bizonyítja, hogy nem véletlen tartják az egyik legjobb előadónak az egész világon ezen a hangszeren.

Kovács Zoltán zongoristától megszokhatták a nagyszerű és izgalmas billentyűs játékot, most azonban ő is többel járult hozzá a Forward sikeréhez. Ő hangszerelte és vezényelte a miskolci szimfonikusokat. Kovács Ferenc rendszerint trombitán és hegedűn is kiválót alkot. Banai Szilárd dobost nem csak a ritmikai alapokért, hanem muzikális teljesítményéért is érdemes megemlíteni. Égerházi Attila ezúttal kompozícióival a régebbi Djabe hangzásvilágot hozta vissza. Akusztikus és elektromos gitárhangzásai is figyelemreméltóak.

Az album koncert bemutatóját 2015. november 10-én tartották Budapesten a Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Djabe és a Miskolci Szimfonikus Zenekar a teljes albumot eljátszotta. A karmester Reményi József volt. A Forward album anyaga mellett, a koncert műsorát két órásra kiegészítendő, Barabás Tamás szimfonikus verzióban újraértelmezte Jégvilág című kompozícióját, és született egy egyveleg régebbi Djabe számokból, szintén a szimfonikusokkal kiegészülve.

A stúdió felvételen több vendégzenész is játszott, akik közül szerepükben a két legjelentősebb muzsikus, az azerbajdzsáni taros Malik Mansurov, és a hazai tablás Mótyán Tibor szintén ott volt az előadáson.