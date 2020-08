Olvasópróbával indult az Újszínház 2020/21-es évadja

Elkezdődött az Újszínház 2020/21-es évadja, amelyben két bemutató lesz a stúdiószínpadon, egy pedig a nagyszínpadon. Az évadnyitó után megtartották a Fatornyok című darab olvasópróbáját – közölte a színház hétfőn.

Dörner György, az Újszínház igazgatója az évadnyitón arról beszélt, hogy bár fontos a színház, az egészség megőrzése mindenek előtt kell legyen. Ennek ellenére bízik abban, hogy ebben az évadban minden előadást meg tudnak tartani – tudatták.

Kiemelte, hogy

az Újszínház közönsége megmutatta lojalitását: az elmaradt előadásokra szóló jegyek visszaváltását a vásárlók mindössze 6 százaléka kérte.

A most induló évadban két bemutatót tartanak a stúdiószínpadon, egyet pedig a nagyszínpadon. Az évadnyitó után meg is kezdődött a Fatornyok című darab olvasópróbája; Zilahy Lajos műve egy család életén keresztül mutatja be a szülőföldtől való elszakadás drámáját, a visszavágyódást gyökereinkhez, amely évtizedek alatt sem múlik el. A bemutató szeptember 25-én lesz a Bubik István Stúdiószínpadon.

Második premierként Gyurkovics Tibor Császármorzsa című darabját állítja színpadra Dörner György. Mint a közleményben felidézik, korábban Dörner György játszotta a darab egyetlen férfi szerepét, a szerző rendezésében.

A darab különlegessége, hogy hét női és egyetlen férfiszerep van benne, ennek köszönhetően a társulat nőtagjainak minden generációja képviselteti magát az előadásban.

Az évad második felében Nagy Viktor állítja színpadra Jókai Mór-Kocsák Tibor-Miklós Tibor Fatia Negra című zenés darabját.

A társulat idén új tagokkal is bővült: Ivancsics Ilona, Frajt Edit és Rusz Milán mellett Nagy Péter János szerződik a színházhoz.

A közleményben kitérnek arra, hogy a járványveszély leküzdése során rengetegen voltak, akik helytálltak a nehéz helyzetekben, mindent megtettek a vírus megfékezése érdekében és a betegek gyors felépüléséért. Az Újszínház társulata szeretné megköszönni munkájukat egy gálaműsorral.

Az októberre tervezett esemény fővédnöke Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára – olvasható a közleményben.