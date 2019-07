Művészeti fesztivállal segítenek Borszéken

Július közepén immár második alkalommal válik Erdély gasztronómiai, művészeti központjává a nagy múltú fürdőváros.

A Bogrács Feszt szervezésében ismét partneri szerepet vállal a bukaresti Balassi Intézet. Kósa András László igazgató a Magyar Nemzetnek elmondta, a háromnapos, július 12–14. között zajló rendezvény az egykor világhírű, ma újra turisztikai célként működő fürdőtelepülésre hívja fel a figyelmet.

„Tavaly a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet elindított egy sorozatot, amelynek célja a Kárpát-medence egykori fürdőtelepüléseinek bemutatása, mindenekelőtt archív fotókon, kisfilmeken, helytörténeti előadásokon keresztül. A sorozat a Borszék Bogrács Feszten indult, természetesen éppen Borszékkel, majd a Pethő Csongor és Farkas Aladár helytörténészek által összegyűjtött archív fotókat egy Borszék-napon Bukarestben is bemutattuk. Idén Borszék testvértelepülésével, Fonyóddal folytatjuk a sorozatot. Varga István fonyódi könyvtáros által összeállított fotók szintén a Kossuth-forrás pavilonjában lesznek láthatók, majd jövőre Bukarestbe is elhozzuk a balatoni települést” – tájékoztatott Kósa András László.

Hozzátette, ha már gasztronómia, akkor a gasztroirodalomra is fókuszálnak. De jelen lesz a magyar zene fesztivál is, két marosvásárhelyi származású zenésztestvér fellépésével. Pe­thő Rebeka és Pethő Csaba koncertjével, valamint idén két természetfilmet is vetít a Balassi Intézet a fesztivál idején.

„Borszék néhány napra olyan össz­művészeti fesztivál helyszíne lesz, amely a nyár elején újra megmozgathatja mindenekelőtt az erdélyi turizmust” – összegezte Kósa András László igazgató.

Borítókép: Kósa András László igazgató a Balassi Intézet Bukaresti Magyar Kulturális Központjában