Mintegy 65 ezer látogatója volt a 33. Mesterségek Ünnepének

Ezer kézműves mester, négyszáz fellépő, több, mint száz látványműhely, népi játszóházak, táncház és folk-kocsma várta a látogatókat a Budai Várban.

A rendezvény idei díszvendégét, Japánt 20 kézműves mester képviselte. Volt többek között kimonó, lakk-tárgy és kőpecsét készítő, teaszertartás és szamuráj kardvívás bemutató, taiko dob és sakuhacsi koncert is. A mesterek nagy érdeklődés mellett mutatták be a hagyományos japán mesterségek fortélyait.

A rendezvény idei kiemelt témája a lábbelikészítés volt, azon belül nagy hangsúlyt helyeztek a szegedi papucsra. Népművészek és iparművészek újragondolt szegedi papucsait kiállításon mutatták be, de nagy sikert arattak a különböző népek hagyományos lábbelijei és a világ legjobb cipésze címmel büszkélkedő Kovács J. Attila cipőkészítő műhelye is, emellett pedig a török és spanyol cipészmesterek remekeit is megcsodálhatták a látogatók.

A nyolcszáz Kárpát-medencei kézműves több mint száz látványműhelyében egész napos mesterség-bemutatókat tartottak, ahol a szakmák rejtelmeibe kaptak betekintést az érdeklődők.

Különlegesség volt, hogy első alkalommal folk-kocsmát is tartottak, ahol ének- és tánctanítással, talpalávalóval várták a mulatni vágyókat. A színpadokon a négy nap során hazánk legkiválóbb népzenészei, énekesei, mesemondói, néptáncosai léptek fel telt házas előadásokon.

Az UNESCO Szellemi és Kulturális Örökség listáján szereplő kézműves közösségek – a mohácsi busók, a matyók és a kékfestők – látványműhelyeiben busó álarc faragó, viseletkészítő és kékfestő műhelyt rendeztek be.

Bemutatkozott a fesztiválon a Czifra Központ és látványos divatbemutatón mutatták be a díjnyertes alkotásaikat a FolkTREND! pályázat divattervezői.