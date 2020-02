Maugli története elevenedik meg az artistaképzősök előadásában

Az idén 70 esztendős Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei a Fővárosi Nagycirkuszban mutatták be a Dzsungel könyve című produkciót, amelyben a főbb szerepeket az artistaképző 10. és 11. évfolyamának a diákjai alakították.

A rendező, Uray Péter különös formanyelvet alkotott – írja a Lokál. A cirkuszművészet, a kontakt- és kortárs tánc elemeiből, valamint a színészmesterség eszközeiből gyúrta össze Kipling klasszikus történetét.

„Egy ilyen próbafolyamatban fontos a pedagógiai munka” – árulta el Ury Péter rendező, mesterségtanár. „Az órák során már elkezdtem abba az irányba terelni a gyakorlatokat, ahonnan jó alapot adhatunk az előadásnak. Bár a zsánerszámok adottak voltak, azt is látnom kellett, hogy ki tart ott, hogy az egymás után bemutatott technikai elemeknek van már belső íve, töltése, színpadi jelenléte. Maugli története fejlődéstörténet, egy olyan gyermekről, aki kicsi korában ösztönkörnyezetbe kerül, és azt látjuk a sorsán keresztül, hogyan fejlődik, hogyan neveli őt a környezet, hogy reagál az őt érő helyzetekre. Ugyanakkor benne van a kisgyerek útja a felnőtté válásig, a saját én megteremtéséig. Közben pedig ez egy nonverbális előadás, fontos, hogy mindez hogyan történik meg a testtel. Hogyan lehet a viszonyokat, a belső állapotokat megmutatni?”

Az előadásra volt egy belső casting, ahol kiderült, kik vehetnek majd részt benne.

Az artistaművészet mellett a darabban a kontakt tánc is megjelenik, és nagyon erős a színészi jelenlét.

A rendező kiemelte: a próbafolyamat során a diákokat fontos volt megtanítani egy másféle gondolkodásra, arra, hogyan tudják használni azokat a képességeket, amelyeket elsajátítanak az artistaképzőben és hogyan tudnak olyan színpadi jelenlétre szert tenni, amely színházi szempontból és az artistapályán is meghatározó lehet. Uray Péter azt tapasztalta, hogy a próbafolyamat során nagyot fejlődtek a diákok, megérezték a játékot, és igazi “brancs” kovácsolódott belőlük.

A Dzsungel könyvét remélhetőleg még többször is láthatjuk a Fővárosi Nagycirkusz színpadán, hiszen az artistaképzősöknek nagy lehetőség, hogy meg tudják mutatni magukat a manézsban. A tervek között pedig még az is szerepel, hogy akár fesztiválok programjára is felkerüljön a Dzsungel könyve.