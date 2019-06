Koncerttel ünnepli pályafutása 30. évfordulóját Rost Andrea

A hangversenyen az elmúlt három évtized nagy szerepeiből szólal meg válogatás.

Koncerttel ünnepli pályafutásának 30., a milánói Scala-beli debütálásának 25. évfordulóját Rost Andrea szoprán december 22-én a Budapest Kongresszusi Központban.

A hangversenyen az elmúlt három évtized nagy szerepeiből szólal meg válogatás Gildától Toscáig a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara kíséretében, Káli Gábor vezényletével és Sándor Csaba operaénekes közreműködésével – közölték a szervezők az MTI-vel.

Rost Andrea a Zeneakadémián Bende Zsolt növendéke volt, karrierje 1989-ben indult, amikor főiskolásként elénekelte Júlia szerepét Gounod Rómeó és Júlia című operájában a Magyar Állami Operaházban. Ugyanebben az évben első helyezést ért el az Európában legrangosabbként jegyzett Mirjam Helin Nemzetközi Énekversenyen, 1991-ben a Wiener Staatsoper magánénekese lett, 1994-ben hívta meg Riccardo Muti a milánói Scalába a Rigoletto bemutatójára. Gilda szerepében olyan nemzetközi sikert aratott, hogy a Scala visszatérő vendége lett.

Három évtizedes pályafutása alatt fellépett a világ szinte valamennyi jelentős operaszínpadán, beleértve a New York-i Metropolitant, a párizsi Opéra Bastille-t, a londoni Királyi Operát, a chicagói Lyric Operát, a madridi Teatro Realt, a Sao Pauló-i, a San Franciscó-i és Los Angeles-i Operát, a washingtoni Nemzeti Operát. Ünnepelték a Salzburgi Ünnepi Játékokon és a leghíresebb koncerttermekben – a londoni Wigmore Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a zürichi Tonhalléban, a New York-i Carnegie Hallban – is.

Dolgozott mások mellett Sir George Soltival, Nikolaus Harnoncourt-ral, Claudio Abbadóval, Riccardo Mutival, partnere volt Plácido Domingónak, Roberto Alagnának, Renato Brusonnak és Leo Nuccinak.

Repertoárja felöleli a legjelentősebb Mozart-, Donizetti-, Verdi-, Puccini- és Gounod-szopránszerepeket, de kiválóan énekel Richard Straussot és Bartókot is.

Borítókép: Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes (szoprán), érdemes művész, a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában.