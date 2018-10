Kívül tágasabb – belül végtelen

Néhány hete nyílt meg Fazekas Krisztina fotókiállítása a fővárosi Nem Adom Fel Kávézóban. A tárlat központi eleme a kapu mint szimbólum, mint határvonal és persze mint építészeti örökségünk egyik megtestesítője.

A Vasárnap Reggel interjút készített a fotóművésszel, aki tíz évig fotózta a szimbolikus és nagyon is valóságos átjárókat.

Milyen indíttatásból kezdett el épp kapukat fotózni?

Az indíttatás az utazás, a kultúra szeretete, amely már gyermekkoromban megfertőzött. A családdal ugyanis rengeteget jártunk erre-arra. Ez mind a mai napig tart. A kapuk fotósorozat mindemellett az épített örökséggel foglalkozó területem egyik ágának számít, hiszen a kapuk is ennek az örökségnek a szerves részei.



Volt olyan helyszín, amit kiemelne az eddigi fotósélményei közül?

Összességében magát az élmény-érzést emelném ki, amelyet a megfotózott helyszínek váltanak ki. Mert benne vagyunk egy napi szintű pörgésben, amivel mindenki szembesül, ön is, a kedves olvasók is, és én is. Ezt a pörgést pedig visszük magunkkal az autónkba, a közlekedési eszközre, az otthonunkba. Viszont a „helyszínekre” történő megérkezés minden alkalommal leszakít a napi pörgés okozta stresszről, egyszerűen eltűnik a Holnap mi mindent kell majd csinálnom?, meg a Tegnap mi minden nem fért bele a napomba? érzés. Ott csak a jelen van.

A helyszín, a jelenbe való megérkezés, az élmény-érzés megélése is egyfajta kapun történő átlépés.

Mindenkinek megvan a saját helyszíne, a saját szimbolikus vagy kézzelfogható kapuja, ki ebben, ki abban, ki így, ki úgy találja ezt meg, és adott esetben lépi azt át.

Mit szeretne kifejezni a most kiállított képekkel?

Egy kiállítás során mindig érdemes a képeket technikai és mondanivaló szempontjából vizsgálni. A most kiállított képek technikailag két vonalon is megközelíthetők. Egyrészt a képeknek vagy egy fordított, úgynevezett hiperrealisztikus hatásuk. Míg a hiperrealizmus a festőművészek fotószerű festéséről szól, addig a most kiállított képek a festővászonra nyomott fotók által hozzák létre ezt a hatást. A másik technikai vonal a sorrendiségre, a rendszerre való törekvés, tehát

a kiállított kapuk mind-mind ugyanabból a szögből és ugyanabból a távolságból lettek megfotózva.

Ezt a sorrendiséget, rendszert a kapuk formái és színei törik meg.

Mit képvisel ön számára egy kapu, ami előtt megáll fényképezni?

A kapu nem csak építészeti szépség, hanem egyfajta szimbólum is. A mostani kiállítás előtt Szabó Sipos Barnabás színésszel, festőművésszel találkoztunk, beszélgettünk sokat, és Barnabás szívéhez is közel álló mondanivalóval töltöttük meg a megnyitón a teret. A kapu lehet a kívül tágasabb tér és a belső végtelen tér demarkációs pontja, a kapu lehet teremtés, teremtődési pont, de lehet a Föld és az Univerzum, a Föld és az ég összekötő kapcsa is. Ezt a fajta művészi szemléletmódot adta át a művész úr a kiállítás megnyitásakor, és erre a gondolatmenetre kapcsolódott rá a megnyitón Búsulójuhász az Ég és Föld című szerzeményével.

Milyen más fotográfusi munkái voltak eddig?

Portréfotózok, termékfotóztam stúdióban, van egy honlapom, amely a kárpát-medencei épített örökségeket mutatja be könnyedebb nyelvezettel a vizualitásra fókuszálva, de vannak képeim építészettel, ingatlanokkal foglalkozó magazinok hasábjain, otthonok és A–kategóriás irodaházak falain is. Az eltelt tizenhárom év alatt sikerült belekóstolnom gyakorlatilag az összes fotóműfajba.

Mit jelent az ön számára a fényképezés? Kikapcsolódás, önmegvalósítás, szakma?

Ezt jelenti, pont ebben a sorrendben.

Borítókép: Fazekas Krisztina. Fotó: Köleséri Sándor

