Kezdődik az animációsfilm-fesztivál

Megnyitja kapuit a 14. Kecskeméti animációsfilm-fesztivál – írja a Magyar Nemzet. Az afrikai animáció hagyománya 1935-ig nyúlik vissza, ekkor készültek Egyiptomban a Frenkel fivérek első rajzfilmjei, a Walt Disney-figurákra hajazó Mish-Mish efendivel a főszerepben.

A Szubszaharai Afrikában csak a korai 1960-as években kezdtek el animációs filmeket készíteni, ezek Moustapha Alassane nevéhez fűződnek – mutat rá Mohamed Ghaza­la animációs professzor a kecskeméti fesztivál honlapján közzétett filmtörténeti cikkében.

Mint írja, az afrikai animációs filmekben a város legtöbbször a társadalmi-politikai változások színhelyeként jelenik meg, a falusi helyszíneken játszódó filmek pedig gyakran az elfelejtett kisközösségi identitáshoz való visszatérésről szólnak, amelyeket az alkotók a mesék, legendák, mítoszok és szóbeli történeti források felhasználásával idéznek meg.

Az érdeklődők a fesztivál különböző vetítési blokkjaiban megismerhetik az afrikai animáció emblematikus ­műveit, de a kortárs művészek munkáit is. Emellett kínai, szlovák, iráni animációs fesztiválok győztes ­filmjeit is vetítik, mesterkurzusokat, könyvbemutatókat, kiállításokat rendeznek. Magyarország és Japán az animáció területén 35 éve ápol kapcsolatot (a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok története viszont 150 évre nyúlik vissza), és a jubileum alkalmából a kortárs japán animációt bemutató filmvetítéssel is készülnek a szervezők.

A június 23-ig tartó fesztiválon több mint háromszáz film látható nyolc helyszínen, a mesterkurzusukon Jankovics Marcell a most készülő Toldi-sorozatról tart előadást, Michaël Dudok de Wit a filmnyelv használatáról, Csupó Gábor az amerikai animációs tapasztalatairól mesél, Orosz István pedig a grafikától a mozgóképig vezető útját mutatja be.

A kiállításokon a negyvenéves Pécsi Rajzfilmstúdió történetét, Csáki László krétarajzait, Bognár Éva Katinka gyerekkönyv-illusztrációit, Horkay István plakátjait, valamint Haui József képregényeit ismerhetik meg az érdeklődők. Fellép az ötvenéves Kaláka, a Muzsikás népzenei együttes, valamint a szenegáli és guineai táncosokból és zenészekből álló Ballet Szenegál.

