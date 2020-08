Kárpátalja táncait mutatja be felvidéki turnéján a Magyar Állami Népi Együttes

A Felvidéken vendégszerepel augusztus 13-16. között a Magyar Állami Népi Együttes. A Megidézett Kárpátalja táncantológiát Királyhelmec, Fülek, Komárom és Somorja közönsége láthatja majd.

– A királyhelmeci előadással kezdődik a Magyar Állami Népi Együttes felvidéki turnéja augusztus 13-án – számol be róla Leczo Zoltán szervező, a Tempora Orientia, A Jövő Nemzedékek Polgári Társulás tagja. – Eredeti tervünk szerint a szabadtéri színpadon rendeztük volna az előadást, de a létesítmény felújítása nem fejeződött be, így a sportpályán tartjuk meg a bemutatót. Talán szerencsés is a helyszín a nagyon nagy érdeklődés miatt, hiszen mostanra minden jegy elkelt. Az ismert kötöttségek miatt 600-750 nézőt tudunk biztonságosan leültetni – teszi hozzá.

– A megújult füleki vár udvarába várjuk a közönséget augusztus 14-én. Szabadtéri rendezvényen, impozáns háttér előtt lép fel a patinás magyar társulat. Bemutatkozásukat a városnapok programsorozatára időzítettük. A pénteki napot a népművészetnek szenteljük, s a Palóc Folk Feszten helyi magyar és szlovák együttesek lépnek fel, a sztárvendég pedig a Magyar Állami Népi Együttes, valamint a Cimbaliband lesz – ezt már Varga Norbert, a füleki Városi Művelődési Központ munkatársa közli, aki azt is elárulja, náluk ingyenes a rendezvény, és a viszonylag nagy területű helyszínen a létszámkorlátozást és az előírt óvintézkedéseket is könnyebben betarthatják.

– Komáromban az Egressy Béni Városi Művelődési Központ nagyterme ad otthont a rendezvénynek – beszél az előkészületekről Hanusz Zoltán kulturális menedzser. – A darab minden bizonnyal sikert arat, hiszen Kárpátalja nemzetiségeinek gazdag zene- és tánckultúráját mutatja be. Rávilágít a hasonlóságokra és az eltérésekre, mindezt nagyon magas színvonalon és látványosan adja elő. Sajnos mi is korlátozott létszámban tudjuk fogadni az érdeklődőket, minden második sort tudunk feltölteni – mondja, hozzátéve, hogy ezzel az előadással indult be náluk az elektronikus jegyrendszer, így az előadásra már online is lehetett belépőket vásárolni.

Nagy Myrtil, a somorjai Városi Művelődési Központ igazgatója az augusztus 16-i záró előadáshoz csinál kedvet. Mint mondja, a Pomlé városi parkerdő szabadtéri színpadán lép fel az együttes. – Nálunk nincs belépő, és a közösségi hálón hirdetjük a jeles előadást, mintegy 300-400 nézőt várunk. Ráadásul elmarad a város kulturális fesztiválja, így ez is kedvez az estnek. A városnak van egy folklórszerető magja, ne feledjük, hogy a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a Fölszállott a páva versenyt is megnyerte kategóriájában – emlékeztet az igazgató, akinek a mintegy 190 főnyi tánccsoportot és a gyerekek családtagjait számolva nemigen lesz gondja a közönségszervezéssel. A közönséget az is vonzhatja majd, hogy a rendezvénynek helyet adó parkot öt órakor nyitják, és borsátrak és gasztronómiai bemutatók várják majd az est látogatóit.

Borítóképünkön részlet a Megidézett Kárpátalja című táncdarabból