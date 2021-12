Hollywoodi zeneszerző írta Goztola Kristina és Halmi Péter filmes betétdalát

Mohai Emese hosszú évek óta Los Angelesben él és alkot.

Mohai Emese hollywoodi produkciók hangszerelője, szerzője írta Goztola Kristina színésznő és Halmi Péter író, rendező készülő egész estét filmjének a zenéit. Az In the Shadow of White (A fehér árnyékában) című alkotás jövő tavaszra készül el, ám az egyik betétdalt Pater Noster címmel most megjelentették videó formájában. A felvételen Kristina és Péter énekel.

Mohai Emese hosszú évek óta Los Angelesben él és alkot. Olyan hollywoodi produkciók hangszerelője volt, mint az Andy Fickman (Apádra ütök, A Boszorkány-hegy, A pláza ásza Vegasban) által rendezett Micsoda lány ez a srác! film, vagy a Dwayne Johnson főszereplésével készült Gyerekjáték. Emese Disney-produkciókba is írt zenéket. A legnagyobb hollywoodi zeneszerzők mellett – mint például John Williams, Hans Zimmer, Danny Elfman, Alan Silvestri mellett – állandó tagja az ASMAC – American Society of Music Arrangers and Composers szervezetének. Emese ezúttal Goztola Kristina és Halmi Péter filmjéhez komponált zenét.

Ez a szerzemény, amivel most kijöttünk a jelenleg forgatás alatt álló, az In the Shadow of White (A fehér árnyékában) című, a Jonah Film Entertainment első, egész estés filmjének betétdala – mondta Goztola Kristina. – A dal címe Pater Noster, a Mi Atyánk ima eredeti latin nyelvű szövegére komponált csodálatos muzsika. Petit 2012-ben hívták meg Los Angelesbe, ahol 5 éven keresztül rendezett színházi előadásokat. Ide vezethető vissza az Emesével való ismeretség. A közös munka lehetősége már többször szóba került, de ebben a projektben realizálódott. Emese folyamatosan Los Angelesben van, mi pedig Európában, Pesten és Párizsban, de a technikának köszönhetően napi kapcsolatban voltunk, az internet segítségével minden átbeszéltünk.

A feléneklés és a zenei alap Budapesten készült. A dal a filmben egy magyar operaénekesnő tolmácsolásában hangzik majd el, így Kristina és Péter duettje e számnak egy különleges verziója.

Ez egy különleges, karácsonyra készült felvétel, videó tőlünk, a film képkockáit nem tartalmazza – folytatta Kristina. – Elkerülhetetlen, hogy az ember belevigye bármilyen művészi munkájába azt, amin most keresztül megy a világ. Most nagyon nagy szükség van az egymás iránti figyelemre, az összetartozás érzésére, a szeretetre, és a hit valamilyen formájára.

A film több helyszínen – Magyarországon, Franciaországban és Olaszországban – forog. Az alkotás főszereplője Goztola Kristina, írója és rendezője Halmi Péter. 2022 tavaszára tervezik a befejezést, ezt követi a fesztiváloztatás, majd a tervek szerint a magyar bemutató.

A Pater Noster videója: