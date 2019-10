Hat új filmet mutatnak be a vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából

Rövidfilmekkel, kisjátékfilmekkel és dokumentumfilmekkel ünneplik idén a vajdasági magyar mozgókép napját; a közelmúltban készült hat vajdasági filmek október 10. és 14. között Zomborban, Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Újvidéken és Szabadkán mutatják be.

A szervezők vasárnapi tájékoztatása szerint a minifilmfesztiválon bemutatják Bicskei Zoltán Láttam című 20 perces kisjátékfilmjét, amely egy vak pusztában történő bolyongását és „látomásait” mutatja be.

A közönség láthatja A brigád – A vajdasági Petőfi-brigád története című dokumentumfilmet is. Lavró Ferenc alkotását korábban a magyar közmédia is műsorra tűzte. A film az alig hat hónapig létező, főként vajdasági parasztokból és munkásokból toborzott, körülbelül 1500 fős katonai alakulatot, a Petőfi-brigádot mutatja be, amelyet a második világháborúban felszerelés és fegyverek nélkül küldte a frontra.

Lavró Ferenc egy másik alkotása is szerepel a programban. A megtartó atya című film Utasi Jenő tóthfalusi plébánost mutatja be, aki nemcsak a szószékről segíti a híveket, hanem „közösséget szervez, nyomdát és iskolát vezet, valamint közösségi teret épít”.

Szloboda Szonya Tudod milyen? című hatperces kisjátékfilmjének középpontjában a zaklatás, a megaláztatás, a kigúnyolás áll, és arra keresi a választ, hogyan lehet ezeket kezelni, mit tehet az, akit bántalmazás ér.

Az Újvidéki Művészeti Akadémia produkciója a Szakítás című rövidfilm, amelyet Nyári Ákos rendezett, és a címéhez híven egy szakítás történetét dolgozza fel.

Ifj. Apczi Jenő Tiszavirág című ismeretterjesztő filmje a kérészek életét mutatja be. A felvételek Magyarkanizsánál, a Tisza leszakadó peremű agyagos partjainál készültek, ahol minden nyáron egyedülálló természeti jelenség, a tiszavirágzás szemtanúi lehetnek az odalátogatók.