Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok a Hopp Ferenc Múzeumban

A tárlat a múzeum azon kiállításainak sorába illeszkedik, melyek az ázsiai kultúráknak a 19-20. századi hazai alkotókra gyakorolt hatását tárják fel.

A köztes lét túloldalán címmel vizsgálja a tibeti misztériumok hatását a 1970-es évek legendás képzőművésze, Hajas Tibor munkásságára a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum szerdától látható kiállítása.

Ezúttal a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt Hajas Tibor utolsó alkotói periódusának olyan műveivel ismerkedhetnek meg a látogatók, melyekben a tibeti buddhizmus vonatkozásai meghatározók voltak – mondták el a kiállítás keddi sajtóbemutatóján a kurátorok.

Kelényi Béla és Végh József hozzátették: a tárlat felkutatja Hajas forrásait: Hamvas Béla és a Walter Yeeling Evans-Wentz munkáit, valamint a művész által alkalmazott misztériumok, a csö és a tummo eredeti tibeti gyakorlatát is.

Hajas Tibor ugyanis közvetlenül soha nem került kapcsolatba a tibeti buddhizmussal. Most bemutatott alkotásait Hamvas Béla Tibeti misztériumok című, 1944-ben megjelent kötete inspirálta. Ez a könyv lényegében a teozófia iránt elkötelezett Walter Yeeling Evans-Wentz vallástörténész egyik munkájának átszerkesztett és rövidített változata.

Mint a kurátorok elárulták, Evans-Wentz maga sem tudott tibetiül, így Hajashoz többszörös áttéten keresztül jutottak el a szent szövegek; ezt néhány mondatuk különböző verzióin keresztül is érzékelheti a látogató.

Hajas Tibor és a tibeti kultúra találkozásának így is megtermékenyítő eredménye lett: Hajas Vető Jánossal együtt készített, Tumo című fotósorozata, valamint a Chöd című performansz és filmterv dokumentációs fotói, melyeknek egyes részletei most kerülnek először és – mivel az eddig be nem mutatott negatívokról előhívott képeket a tárlat lezárása után meg kell majd semmisíteni szerzői jogi kérdések miatt – talán utoljára a közönség elé.

Hajas munkáit a jórészt a múzeum gyűjteményéből válogatott, gazdag tibeti és mongol buddhista anyag helyezi kontextusba.

A 18 éven felüli látogatóknak ajánlott kiállításhoz számos tárlatvezetés, filmvetítés és egyéb kísérőprogram kapcsolódik az április 14-i zárásig.