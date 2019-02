Eötvös Péter „a sas röptét” vezényli születésnapi koncertjén

A neves komponistát szerzői esttel köszönti a Pannon Filharmonikusok a Müpában március 8-án.

Az esten a The Gliding of the Eagle in the Skies, az Alle vittime senza nome és a Halleluja – Oratorium balbulum című darab hangzik el a Pannon Filharmonikusok előadásában Eötvös Péter vezényletével, Eric Stoklossa tenor, Iris Vermillion mezzo, a Magyar Rádió Énekkara (karigazgató Pad Zoltán) és Mácsai Pál színművész közreműködésével.

Eötvös Péter korunk egyik legismertebb zeneszerzője, akitől Európa legkiválóbb zenekarai és operaházai rendelnek új műveket. Rendszeres vendége a világ legnagyobb fesztiváljainak, hangszeres műveit és operáit világszerte játsszák. A művész 75. születésnapja előtt a Föld számos pontján koncertekkel tisztelegnek,

a Pannon Filharmonikusok mellett olyan zenekarok tűzték műsorra Eötvös darabjait ebben az évadban, mint a BBC Szimfonikus Zenekara, a Concertgebouw Zenekar, a Gothenburg Szimfonikus Zenekar, az Orchestre de Paris, a Londoni Filharmonikus Zenekar és a Flamand Királyi Filharmonikus Zenekar.

Eötvös Péter életpályájának különlegessége, hogy számos műfajban jelentőset alkotott, szinte folyamatosan műsoron van valamelyik színpadi műve a világ egy pontján. Műveltsége és stílusa egyaránt egyesítő és szerteágazó, melyet a koncert műsorválasztása is sejtet, hiszen angol, olasz és latin nyelvű művek követik egymást.

Az Alle vittime senza nome című darab hazai bemutatója a budapesti koncert előtti este lesz a pécsi Kodály Központban, ugyancsak Eötvös Péter és a Pannon Filharmonikusok előadásában.

