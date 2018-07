Egy év alatt hetvenezren látták az Arany János-mobiltárlatot

Az autóbuszos vándorkiállítás a költő születésének 200-ik évfordulója alkalmából, tavaly júliusban indult.

A tavalyi indulás után pár héttel már le kellett zárni a jelentkezést, hiszen szeptember közepéig több mint 400 helyszínre hívták meg a buszt.

Az elmúlt tizenkét hónapban folyamatosan úton volt a mozgó Arany János-tárlat, jelenleg a 195. helyszínen fogadja a látogatókat

– közölte a múzeum az MTI-vel.

Eddig hetvenezer látogató kapta meg a Toldi Miklós hőstetteit ábrázoló, ingyenes látogatásra jogosító buszjegyet. A legtöbben tavaly novemberben Győrben szálltak fel buszra, egy nap alatt 930-an.

A busz eddig csaknem 20 000 kilométert tett meg, a legtávolabbi helyszín a Budapesttől 800 kilométerre fekvő Kézdivásárhely volt, de Erdély több városában, sőt a Felvidéken és Horvátországban is járt már a kiállítás.

Meglátogatta továbbá az alig 1000 fős Sáta falunapját, a marcellházai bajusztalálkozót, a gyulai Shakespeare-fesztivált, a Művészetek völgyét, sőt még a sátoraljaújhelyi börtönt is. Ellátogatott a tárlat Nagyidára és Arany János szülőhelyére, Nagyszalontára is, ahol a 93 éves Dánielisz Endre személyében nemcsak a legidősebb látogatót, de egy jelentős Arany-kutatót is köszöntöttek.

A projektben mintegy harmincan dolgoznak;

a buszt minden helyszínen két múzeumpedagógus is kíséri, akik szükség esetén informatikusok, takarítók, autóbusz-szerelők, anyagbeszerzők, fényképészek, testőrök is egyben.

A vándorkiállítás harmadik vendégkönyve is betelt, ez év májusban pedig a Magyar Múzeumi Egyesület különdíjjal tüntette ki az Arany200-buszt.

A busz október végéig lesz úton a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján látható menetrend szerint.

