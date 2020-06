Csukás István Süsükéje a katolikus rádió műsorán

Süsüt Scherer Péter szólaltatja meg, Süsüke szerepében pedig Mohai Tamást hallhatjuk.

Csukás István Süsüke, a sárkánygyerek és Süsüke újabb kalandjai című kötetei alapján hangjátéksorozat készült a Magyar Katolikus Rádióban – írja a Magyar Nemzet.

Egri Bálint, a szövegíró-rendező első számú feladataként értékelte, hogy a szerző leíró részeit dramatizálja, narrációvá formálja. A narrátor a Mindenes nevű háromfejű sárkány – akit Szacsvay László személyesít meg –, pontosabban a figura harmadik feje.

A történet ott kezdődik, ahol az eredeti mese, a Süsü, a sárkány véget ért: Süsü és Sárkánylány elbúcsúzik a Királyfitól, majd útnak indulnak Sárkányföldére. Itt születik Süsüke, akinek sokféle kalandban lesz része. Barátokra lel, megtanulja a barátság, a nyitott, gyermeki szív, a játék, a közösség fontosságát, nevet ad a rejtőzködő sárkányoknak, így „megszelídíti” őket, és visszavarázsolja a napot az égre. Ő már a 21. század gyermeke: önálló, kalandvágyó, bátor és talpraesett.

A Süsü televíziós feldolgozásának fontos részét adta Bergendy István muzsikája. Egri Bálint e hagyományt folytatva a nemzetközileg is elismert Mogyoró Kornélt, a Veronaki zenekar egyik alapító tagját kérte fel komponistának. A zene mellett a rendező nagy hangsúlyt helyezett a hangeffektekre. Mint mondta: Sárkányfölde tágas terei, a királyi barlang visszhangos üregei változatos hangfestésre adtak lehetőséget.

A szórakozáson túl generációkat is összekapcsol a történet, így a Magyar Katolikus Rádió Varázsdoboz című műsorában elhangzó húszrészes, ma 19.35-kor kezdődő hangjátéksorozat közös élményt kínál gyerekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek egyaránt. Ráadásként betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé is a műsor Facebook-eseményére kattintva, és minden rész visszahallgatható a rádió archívumából. Már okostelefonról is elérhető a katolikus rádió hivatalos alkalmazása, amelynek segítségével földrajzi korlátok nélkül, bárhol, bármikor hallgatható az élő műsor, böngészhető az archívum, olvashatóak a hírek, és számos tematikus zenei csatorna kínálatából is választhatnak a hallgatók.

A hangjátéksorozat a Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra Program keretében készült.