Bemutatták Marguerite A. Peeters Genderőrület című könyvét

Bemutatták Marguerite A. Peeters művészettörténész-teológus Genderőrület – Útmutató a globális mesterterv megértéséhez című, az Alapjogokért Központ gondozásában megjelent könyvét pénteken Budapesten.

Kovács István, a jogi elemző intézet stratégiai igazgatója a Belgiumban élő, francia anyanyelvű szerző könyvéről azt mondta, hogy napjaink talán legaktuálisabb problémájával foglalkozik.

Hozzátette: két éve kezdtek el dolgozni a kötet kiadásán, így az nem „ellenkönyve”, annak a most megjelent mesekönyvnek, amely – fogalmazott – „hasonló témában, az ellenkező oldalról hivatott érzékenyíteni” a gyerekeket.

A mesekönyv egy gyermekeknek szóló „propagandaanyag”, Marguerite A. Peeters kötete pedig „tudományos igényességgel megírt mű”, amely a genderideológia kritikáját adja – tette hozzá.

A stratégiai igazgató úgy fogalmazott: „miközben a genderideológia hivatalosan másról sem szól, mint az ember jogainak kiterjesztéséről (.), mégis a szabadságunkat korlátozza”.

Példaként említette, hogy a világ több országában gyűlölet-bűncselekményként kezelik azt, ha valaki megkérdőjelezi egy magát férfiből nővé műtető ember női mivoltát.

Arról is beszélt, hogy az emberi jogok „valódi értelme, gyökere”, csak a kereszténységből kiindulva értelmezhető. Összegzése szerint a genderideológia a szabad véleménynyilvánítást és az akadémiai szabadságot is korlátozza.

Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az eseményen azt mondta, hogy „a kötet lerántja a leplet a genderizmus kártékony hatásáról és annak amorális jellegéről”. Szavai szerint Marguerite A. Peeters a genderideológia térnyerése tetőpontjának azt tartja, hogy 1995-ban az ENSZ nőügyi világkonferenciája a genderideológiát egy állítólagos globális konszenzus tárgyának nyilvánította.

Párkányi Eszter a kötetből is idézve kijelentette: a genderideológia egyre inkább felszámolja önmagát, mert feloldhatatlan ellentmondásokat is tartalmaz. Marguerite A. Peeters az ideológia freudista-marxista kezdeteitől végigvezeti a „genderforradalmat” a radikális feminizmuson át az abból kifejlődő queerelméletig, végül a posztgenderizmusig – ismertette. A szerző azt is bemutatja, hogy „miként vált globális normává a genderegyenlőség a nemzetközi szervezetek és ngo-k hathatós közreműködése révén”, továbbá, hogy a „feministák hogyan készítették elő a terepet az LMBT-lobbi számára”. A lobbi valódi célja, hogy világszerte megváltoztassa a kultúrát és elfogadottá tegyék a különböző LMBT-életmódokat – közölte.

A könyvbemutatón levetítettek egy online-interjút is, amelyben Marguerite A. Peeters kifejtette, hogy a genderelmélet a kulturális marxizmusban gyökerező „posztmodern dekonstrukciós áramlat”. A szerző kitért arra is, hogy a genderideológiának is köszönhetően a nemzetállamoktól a globális kormányzás irányába mozdul a hatalom. Egyúttal méltatta a közép-európai országok ezzel szembeni ellenállását, majd a szabad gondolkodás „visszaszerzését” sürgette.

A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. gondozásában megjelent könyvet Sallai Gábor fordította; a kötet hétfőtől lesz megvásárolható a könyvesboltokban.