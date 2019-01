Apáti Bence: nincs szükség pánikkeltésre a színházaknál

Voltak benne olyan lyukak, ahol a pénz elkezdett kifolyni, sok volt a visszaélés.

Az eddigi tao-támogatásnál magasabb, fix összegű előadóművészeti támogatást kapnak a jövőben a fővárosi fenntartású színházak, idén ez az összeg 3,5 milliárd forint. Apáti Bence, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója ECHO TV Jó reggelt című műsorának keddi adásában elmondta, a kulturális tao egy nagyon jó rendszer volt, viszont voltak benne olyan lyukak, ahol a pénz elkezdett kifolyni, sok volt a visszaélés. A Magyar Idők főmunkatársa szerint egy hónapon belül el fog dőlni az alternatív és a független színházak támogatásának a sorsa is.

Apáti Bence szerint a fővárosi színházak vezetőinél lehetett érezni azt, hogy a tao-támogatások kivezetése elsősorban az általuk vezetett teátrumok érdekeit szolgálja, nem alakult ki közöttük forradalmi hangulat, bár sok liberális újságíró nagyon örült volna ennek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Tarlós István főpolgármester és Fekete Péter államtitkár hétfőn jelentette be, hogy megszületett a politikai megállapodás a fővárosi fenntartású színházak támogatásáról. Az összeg elosztásáról a főváros fog dönteni. Apáti Bence felhívta rá a figyelmet, hogy minden fővárosi fenntartású színház meg fogja kapni a támogatást.

Sokszor támadták az Örkényt, a Katonát, akár a Vígszínházat és Tarlós István soha nem engedte, hogy a politika beleszóljon ezekbe a dolgokba, engedte a támogatásokat, soha nem vétózott és most is elmondta, ameddig a főpolgármesteri székben ül, mindenképpen ragaszkodni fog az összegekhez

mutatott rá a Magyar Idők főmunkatársa.

Tóth Kriszta műsorvezető azon felvetésére, hogy mire számíthatnak az alternatív, független színházak, Apáti Bence elmondta, ahogy a fővárosi színházak körüli vitákba is bevonták azok igazgatóit, úgy ezekbe a vitákba is be fogják vonni az alternatív és független színházak vezetőit. A balettigazgató úgy tudja egy hónapon belül a megállapodás is meg fog születni, nincs szükség pánikkeltésre.

Teljes beszélgetés: