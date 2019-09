Animációs alkotás nyerte a Hét Domb Filmfesztivál fődíját

Az M. Tóth Géza rendezte Matches című animáció nyerte el a fődíjat és az azzal járó egymillió forintot, a diák kategória győztese pedig a Bartúcz Anna rendezte Székely Éva megmenekülése című film lett.

A felnőtt kategória filmjeit a Reviczky Gábor, Thuróczy Szabolcs színészek és Ternovszky Béla rendező alkotta zsűri bírálta el, a testület elnöke Ternovszki Béla volt. A diák kategória filmjeit Gyenes Zsolt médiaművész vezetésével Kis-Marics Tamás médiapedagógus és Odrobina Tamás pedagógus, zenész, fotóművész pontozta.

Mint írták, hat felnőtt és egy diák kategóriában osztották ki a díjakat a vasárnap záruló fesztiválon.

Az ítészek nagyjátékfilm kategóriában a Topolánszky Tamás által rendezett a CURTIZ – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című alkotást, a dokumentumfilmek közül Zurbó Dorottya Könnyű leckék című filmjét, az ismeretterjesztő és természetfilmek közül Mosonyi Szabolcs Vad Balaton című alkotását találták a legjobbnak.

A kisjátékfilmek közül a Susotázs, az egyéb filmek közül pedig a 2018 BRB Nature and Hunting Films promóciós videó lett a legjobb.

Az Ismeretterjesztő és természetfilm, az animáció, a dokumentumfilm, a kisjátékfilm, a nagyjátékfilm és az egyéb felnőtt kategóriákban az első helyezett 300 ezer, a második 200 ezer, a harmadik 100 ezer forint nyeremény mellett oklevelet és a fesztivál szobrocskáját kapta meg. A diák kategória nyertesei tárgynyereményben részesültek a szobor és az oklevél mellett.

A szeptember 9. és 15. között zajló seregszemlére csaknem 200 művet neveztek, hét napja alatt mintegy száz filmet vetítettek a baranyai városban. A fesztivál versenyprogramjába 58 alkotást válogattak be. Az ingyenes vetítések mellett több kísérőprogram is várta az érdeklődőket: koncertek, kiállítások színesítették a programot, de a rajzfilmkészítés alapfogásaival is megismerkedhettek a gyerekek.

A fesztivál részletes eredményei megtalálhatók a fesztivál honlapján.