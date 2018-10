A Talamba az első magyar ütőegyüttes, amely fellépett Afrikában

A Talamba Ütőegyüttes képviselte Magyarországot azon a Folk Fesztiválon, amelyet a Nigériai Magyar Nagykövetség rendezett Abuja-ban, Nigéria fővárosában.

Az élményekről az együttes két tagja, Szitha Miklós és Zombor Levente számolt be az Echo TV Kultúrklub című műsorában.

A művészek elmondták, hogy szinte „felforrt” a vérük, olyan lelkesedéssel fogadták a megkeresést, hiszen Afrika az ütőhangszerek hazája. Rámutattak: az ütősök közé nem csak a dobok tartoznak, számos más hangkeltő instrumentum is hozzá tartozik ehhez a zenéhez nem csak itthon, de Nigériában és az afrikai országokban is. Noha a Talamba európai szemmel közelített és alapvetően európai zenét – közte Bartók-, Kodály- és Liszt-szerzeményeket – játszott, becsempésztek műsorukba afrikai dallamokat is. Mint azt általában tenni szokták, a Talamba Ütőegyüttes tagjai dalra is fakadtak a koncerten, hiszen az ütőhangszerek mellett az emberi énekhang a másik legősibb hangszer.

Az együttes tagjai azt is elmondták, hogy nagy örömöt okozott nekik, hogy egy helyi, az összes nemzetséget bemutató zenekarral közösen is zenélhettek, illetve tanulhattak egymástól, így megvalósítva egyfajta kölcsönös kultúrmissziót.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: a Talamba Ütőegyüttes. Forrás: talamba.hu