A mohácsi busójárásról nyílik kiállítás

A hungarikummá és az UNESCO által a szellemi világörökség részévé nyilvánított népszokást mutatja be a Poklade című tárlat, mely január 12-én nyitja kapuit.

A március 5-ig nyitva tartó nagyszabású tárlaton népi iparművészek és busóálarc-faragó mesterek munkái mellett megtekinthetők lesznek Répásy Zsolt fotós utóbbi években készült képei, amelyeken keresztül a látogatók betekintést kapnak az UNESCO által szellemi kulturális örökségként elismert mohácsi busójárás különleges és bensőséges világába – olvasható a Hagyományok Háza tájékoztatójában. A kiállítást a Hagyományok Háza Kallós Zoltán termében rendezik.

Répásy Zsolt fotográfus busó témájú munkái közül korábban az amerikai National Geographic egyet az év legjobb 50 fotója közé választott.

A kiállításon megtekinthetők lesznek Kolbe Mihály grafikus és festőművész farost lemezre készített különleges busó témájú alkotásai, amelyek egy mohácsi maszkfaragó mester saját gyűjteményéből származnak.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumból és a helyi Népi Iparművészektől érkező tárgyak segítségével az érdeklődők párhuzamot állíthatnak múlt és jelen között, megismerhetik a hagyomány régi és napjainkra megújult elemeit.

Mint írják, a farsangi szokásoknak, így a mohácsi busójárásnak is elengedhetetlen velejárója a zene és a tánc.

A kiállításmegnyitó vendége lesz a Poklade zenekar, amely a mohácsi busókkal tánctanítással egybekötött dél-szláv táncházat is tart. A poklade kifejezést a mohácsi sokácok a farsang megnevezésére is használták, de a szó átöltözést, átváltozást is jelent.

Borítókép: Busó a mohácsi busójárás utolsó, hatodik napján, húshagyókedden 2018. február 13-án.

MTI Fotó: Sóki Tamás

