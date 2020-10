A legjobb színésznő díjával jutalmazták Stork Natasa szerelmes utazását (videó)

A színésznő Horvát Lili rendező Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje főszerepéért kapta az elismerést szombat este az 57. Antalyai Nemzetközi Filmfesztiválon Törökországban – közölte a Nemzeti Filmintézet.

Ada Solomon román producer, az Európai Filmakadémia elnökhelyettese volt a nemzetközi szakmai zsűri elnöke a törökországi fesztiválon.

„Ez az első alkalom, hogy főszerepet játszhattam egy nagyjátékfilmben. Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére. Horvát Lili volt a kalauzom ebben a rejtélyes világban – nagyon hálás vagyok neki a rendkívül érzékeny és intelligens útmutatásáért”

– mondta el Stork Natasa a díj átvételekor.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült romantikus dráma korábban nagy sikerrel mutatkozott be a velencei, majd a torontói filmfesztiválokon.

Fesztiválkörútja hamarosan az Egyesült Államok legnagyobb múltú filmfesztiválján folytatódik Chicagóban, és Ázsia nagy presztízsű nemzetközi filmes rendezvénye, a puszani fesztivál is műsorra tűzi rangos válogatásában. Októberben Varsóban és Haifán is látható lesz, majd a thesszaloniki filmfesztivál, a denveri filmfesztivál, a valladolidi Seminci, valamint a kínai Pingyao Nemzetközi Filmfesztivál is versenyprogramjába válogatta a valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilmet.

A film főszereplői Stork Natasa és Bodó Viktor. További fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is feltűnik. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült. A film operatőre Maly Róbert volt.

A történet szerint Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.

Magyarországon a Mozinet forgalmazásában látható a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, eddig már több mint 10 ezren látták a hazai mozikban.