A járvány ellenére is lendületben maradt a magyar filmipar

Ennek köszönhetően 2020-ban tíz új film mutatkozhatott be a mozikban és a rangos nemzetközi fesztiválokon, valamint elindították a FILMIO streamingszolgáltatást is – összegezte az évet a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfőn közleményben.

Idén 7,7 milliárd forint támogatás érkezett 185 mozifilmes pályázatra, 6,8 milliárd forint tévés és streaming tartalmakra; tíz premier volt látható mozikban és fesztiválokon; új lendületet kaptak a koprodukciók; valamint egy hiánypótló streamingszolgáltatás, a FILMIO elindítása is megtörtént – olvasható a közleményben.

Mint írják, 2020-ban forgott az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmje, Az unoka. Szintén idén készülhetett el Fazekas Máté szatirikus hangvételű első filmje, a Kilakoltatás, valamint A játszma című kémfilm is. Az idei gyártású produkciók közé tartozik Rohonyi Gábor rendezése, a Szia, Életem, valamint egy romantikus fantasy vígjáték, az Átjáróház is.

November 19-én elindult a Filmio, az NFI streaming platformja, amely 120 év magyar filmkincsébe enged betekintést, a közelmúlt sikerfilmjeitől a felújított klasszikusokig. Egyre több új film lesz először látható a FILMIO-n a mozipremiert követően, valamint a nem moziforgalmazásra szánt mozgóképek bemutatója is az új platformon lehet 2021-től – emlékeztet a kommüniké.

Újabb lendületet vett a fóti filmstúdió fejlesztése, amire azért is van szükség, mert a magyarországi forgatási lehetőségek iránt növekszik a kereslet. Idén, a koronavírus-járvány alatt is több külföldi produkció választotta forgatási helyszínül Magyarországot. Sikeresen befejeződött a Dűne remake-jének forgatása és a Mrs. Harris Goes to Paris című koprodukció is. Az NFI MAFILM fóti stúdiói többek között a Netflix Terra Vision című sorozatának és A fekete pók című, magyar részvételű koprodukciónak adtak otthont.

Az NFI Filmszakmai Döntőbizottsága összesen 7,7 milliárd forinttal támogatta az alkotókat a jövő évi produkciókra. Az intézet 300 mozifilmes pályázatot dolgozott fel, melyek közül 185-öt támogatott, 27 film részesült gyártási támogatásban. 11 mozifilm kapott támogatást az új marketingpályázaton, így a nyertes produkciók már a forgatás időszakában is profikra támaszkodhatnak a filmes kampányok előkészítésénél.

Kilenc új pályázatot írt ki az NFI, hogy minél több televíziós és streaming bemutatásra készülő alkotás is megvalósulhasson. A tenderre körülbelül 1700 szinopszis érkezett, a Televíziós Döntőbizottság ezekből eddig 158 pályázatot támogatott. Mintegy 6,8 milliárd forint támogatásból készülhetnek tévéfilmek, sorozatok, animációs-, ismeretterjesztő- és dokumentumfilmek. Újdonság, hogy színházak és filmesek összefogásával is forognak mozgóképek – áll az összegzésben.

Borítókép: Jelenet az Ítélet és kegyelem című történelmi játékfilm utolsó forgatási napján Csákberényben 2020. november 24-én