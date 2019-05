A hit ereje a bélyegeken is megmutatkozik

Gombos Csaba Zoltán kántor a bélyegek által beszél kereszténységről, értékeinkről, történelmünkről.

Gombos Csaba Zoltán csíkcsicsói kántor már kicsi korában megismerkedett a bélyegek világával, hiszen édesapjával hetente jártak bélyegklubba, ahol adták-vették a bélyegeket, majd azokat rendszerezték, albumba helyezték – kezdi riportját a Liget. A nem mindennapi hobbit választó kántor így emlékszik vissza a kezdetekre: „2002-ben ajándékba kaptam egy kis bélyegalbumot, amelyben vatikáni bélyegek voltak, keresztény, teológiát végzett emberként nagyon örvendtem. Néhány év eltelte után úgy alakult az életem, hogy sokszor megfordultam nyugati országokban, és ott kezdtem el vásárolni tudatosan vallásos tematikájú bélyegeket.”

A gyűjtő most egyedülálló kiállítást rendezett a készletéből: Egyháztörténelem, pápák, kereszténység című tárlata június 19-ig tekinthető meg a csíkszeredai megyeháza földszinti kiállítótermében.

„Vallásos tematikájú bélyegkiállításom premier.

Sokan gyűjtenek bélyeget, és sokaknak vannak hasonló bélyegeik, de ilyen formában rendszerezve nem találkoztam Erdélyben, de még Magyarországon sem.

A kiállításra ellátogatók láthatják Szent II. János Pál pápa külföldi (összesen 104) utazásairól kiadott vatikáni bélyegeket, emellett szintén a Szentatyát ábrázoló bélyegeket láthatnak más országok kiadásában, és természetesen nem marad ki a sorból Benedek emeritus pápa, és külön tablót szenteltem a Ferenc pápát ábrázoló bélyegeknek az erdélyi látogatása kapcsán. Már említettem, hogy főleg a vatikáni bélyegeket gyűjtöm, ezekből is elég sokat megmutatok, hogy felelevenítsük egyházunk történelmének legfontosabb pillanatait. Továbbá nagyon sok karácsonyi bélyeget láthatnak különböző országokból a világ minden tájáról, de a nagyhét eseményeiről és húsvétról is. Külön pannón tekinthetőek meg a Szűzanyáról szóló ábrázolások, köztük a csíksomlyói Szűzanyáról is, és egy másik pannón a szentekről. Összesen 42 darab 50×40-es pannón körülbelül 1500 bélyeget mutatok meg” – magyarázta a kiállítás anyagáról.

A tárlat anyaga aktualizálva a pápalátogatáson és a jövő évi budapesti Eucharisztikus Kongresszuson is megjelenik majd. Októberben pedig Gyergyószentmiklóson lehet majd megtekinteni a gyűjteményt.

A Liget cikke ismerteti: a Gombos Csaba Zoltán gyűjteményében szereplő legújabb bélyegek Ferenc pápát ábrázolják, de felfedezhető bélyeg II. János Pál pápa magyarországi látogatásáról, látható a magyarság ezer éves fennállására kibocsájtott két bélyeg is, sőt, bélyegblokk az 1938-ban megszervezett Budapesti Eucharisztikus Kongresszusról.

„És senki ki ne hagyja a világon egyedüli a csíksomlyói Szűzanya bélyegen való ábrázolását. Kíváncsian várom, hogy a csíksomlyói pápalátogatásról a vatikáni postaszolgálat milyen bélyeget fog kiadni, de ez csak 2020-ban fog megtörténni”

– jegyezte meg a gyűjtő.

A kántor hangsúlyozza azt is, hogy kiállításának egyetlen célja volt: ez is legyen Isten dicsőségére.

„Ha csak én nézegetem a bélyegeimet, csak én gazdagodom belőlük, de ha más is megnézi, és ezáltal Istenre, a Szentháromságra, a Szűzanyára gondol, és talán imádságra is indítja, akkor elértem a célom. Misszióként, küldetésként élem ezt meg, és ezért szeretném minél szélesebb körben ezt megmutatni, elvinni más városokba, plébániákra, beszélni a bélyegek által a hitről, keresztény szimbólumainkról, értékeinkről, történelmünkről, és természetesen egyházunk jelenéről. Nekem ettől szép, és amikor a Vatikánba utazom, soha nem jövök haza bélyegek nélkül.”

Borítókép: a fehérorosz posta által 2000-ben kibocsátott, vallásos témájú bélyegek